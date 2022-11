La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha informado “desfavorable” la declaración de impacto ambiental de una planta fotovoltaica proyectada entre los términos municipales de Muelas del Pan y Almaraz de Duero, denominada “Ricobayo”.

La planta había sido proyectada por la empresa EDP Renovables de España, S.L.U, filial de Energías de Portugal, con una potencia instalada de 36 MWp, y ocuparía una superficie de 95 hectáreas, dividida en dos recintos vallados, a cuatro kilómetros al este de Muelas. En el proyecto se había incluido también una línea de media tensión subterránea de 4,31 kilómetros para evacuar la electricidad producida.

Tras evaluar la propuesta, los técnicos de Medio Ambiente han entendido que podría producir un impacto crítico sobre algunos de los valores naturales de la zona. Aunque las 95 hectáreas que ocuparía la planta fotovoltaica no se hallan dentro de un Parque Natural ni de una Reserva, no creen que se pueda asegurar que las actuaciones proyectadas, tanto individualmente como en combinación con otros proyectos, no causen perjuicio a varios lugares muy próximos incluidos en la Red Natura 2000.

Concretamente, la fotovoltaica estaría a 433 metros y 1,2 kilómetros de la ZEPA (Zona de Especial Protección para las aves Aves) y ZEC (Zona de Especial Conservación) “Cañones del Duero”, respectivamente. A 3,32 kilómetros de la ZEC “Riberas del río Duero y afluentes” y a 4,7 kilómetros de la ZEPA y ZEC Arribes del Duero.

Asimismo, el informe de Medio Ambiente considera que las actuaciones no son compatibles con los objetivos de conservación establecidos en el Plan de Recuperación de la cigüeña negra en Castilla y León. No puede asegurarse que las actuaciones no causen directa o indirectamente perjuicio a la integridad de esta especie, así como del milano real, del águila imperial ibérica, del águila perdicera, del alimoche y de la ganga ortega, nidificantes en el entorno cercano.

La proximidad de las instalaciones proyectadas, inferior a cinco kilómetros, a las zonas protegidas, no sería suficiente para garantizar que estas no afecten a la nidificación de todas estas especies de aves clasificadas como “vulnerables” unas y como “en peligro de extinción” otras en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.

Todo el proyecto se encuentra en zona de importancia para la cigüeña negra (Ciponia nigra) y a unos 800 metros de un área crítica. Se tiene constancia de la presencia de esta especie como nidificante a menos de 5 kilómetros de la planta solar. El informe señala que se trata de una especie “vulnerable con carácter esquivo y tímido, a la que le afectan especialmente los ruidos y cualquier alteración en su entorno”. Un factor limitante es la disponibilidad de charcas para la alimentación, por lo que se deben evitar las molestias en las áreas de cría.

El proyecto solo saldría adelante si el Consejo de Gobierno de la Junta lo considerase de interés público de primer orden

El informe también apunta que un proyecto de este tipo, “especialmente durante el periodo de construcción”, provocaría “la desaparición del entorno cualquier indicio de reproducción de estas especies, lo cual, unido al delicado estado de conservación en el que se encuentran, resultaría perjudicial para las mismas a medio-largo plazo”.

El informe de afección al medio natural recibió alegaciones del promotor que han sido tenidas en cuenta para la emisión del informe de impacto ambiental, que es igualmente desfavorable. Ahora, el proyecto fotovoltaico solo podría salir adelante si, a falta de soluciones alternativas, existieran razones de “interés público de primer orden” para su realización, algo que debería acreditarse mediante una ley o por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. En ese hipotético caso, se deberían tomar medidas compensatorias para garantizar que la coherencia global de la Red Natura 2000 quedase protegida.