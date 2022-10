La sequía y altas temperaturas sitúan bajo mínimos la producción de castañas

La Raya de España y Portugal es una de las principales zonas productoras de castañas de la Península Ibérica inicia una campaña de recogida que llega marcada por una larga sequía y unas altas temperaturas veraniegas que han retrasado la maduración y situado la producción bajo mínimos en cantidad.

Tradicionalmente la caída y la recogida de castañas tiene su inicio por la festividad de la Virgen del Pilar (día 12 de octubre) y sin embargo este año llega con al menos dos semanas de retraso: ya han comenzado a recogerse algunas pero muy pocas.

Algo curioso y a la vez extraño, según los castañicultores, “pues estamos en una año donde otros productos como fue el caso de las uvas se adelantaron quince días, celebrando las vendimias en el mes de septiembre, algo que nunca antes sucedía en Aliste”.

La principal producción se sitúa en localidades del rincón y fronterizas con Portugal como Alcorcillo, Tola, Villarino tras la Sierra, Viñas, Sejas y Trabazos. En otros pueblos castañeros como Sarracín el fuego calcinó cientos de castaños centenarios.

Como es habitual las castañas alistanas en fresco o sus derivados tienen como principal destino los mercados de países como Portugal, Francia, Brasil, Estados Unidos, Holanda y Suiza.

Volusiano Bermúdez Fernández, castañicultor de Sejas y presidente de la asociación Amigos del Castaño y del Medio Natural, señala que “está siendo un año muy atípico: va a ser una campaña bastante mala. Sequía y altas temperaturas, ambiente seco, han sido malos compañeros de viaje para los castaños y las castañas. Hay muchos árboles que están agostados y se le han empezado a caer las hojas antes que las castañas, algo que no es ni meridianamente normal. Ya se está recogiendo alguna, pero pocas. Uno de los problemas añadidos será que al caerse ahora primero las hojas, eso luego dificultará la recogida de las castañas”.

Precios y fauna al acecho

En teoría, el mercado fluctúa teniendo en cuenta la ley de la oferta y la demanda, por lo cual los castañicultores esperan y desean que los precios este año sean más altos y batan récords: “Pues la gran merma que se espera en cuanto a cantidad va a reducir los ingresos habituales en las sufridas economías familiares”.

Dado que la campaña ha llegado con retraso, no han aparecido aún por los pueblos compradores e intermediarios. De esta manera el precio es una incógnita y se ha comenzado a ofrecer sólo 1,50 euros por kilo. Un precio bajo que lleva a los castañicultores a guardarlas a la espera que suban.

En 2021 el día 10 de noviembre llegaron a pagar en origen a 2,30 euros por kilogramo, algo nunca visto en Aliste. La media rondó los 2 euros (las injertas), entre 1,60 y 1,80 las “envueltas” (injertas y bravas) y a 1.30 las bravas (más pequeñas).

Pocas castañas y a la vez escasez de alimento campestre traen consigo que la fauna, principalmente corzos, ciervos y jabalíes, busquen bajo los castaños su fuente de subsistencia, algo habitual cada año y más ahora, tras los incendios del verano, que les obliga a sobrevivir lejos de la reserva de la Sierra de la Culebra: “Casi hay que vivir en el castañar y castaña que caiga castaña que coges; si las dejas por la noche a la mañana siguiente no hay ni una” seña Juan Mariano.

Con los erizos aún sin abrir ya se comienzan a ver los primeros amigos de lo ajeno buscando las castañas a palo limpio.

Autoridades y castañicultores muestran su malestar y piden respeto: “El que los castaños estén en fincas abiertas, sin cercar, no quiere decir que no tengan dueño” y aseveran que “una cosa es que una persona vaya dando un paseo y se coja un puñado para comerlas por el camino, por eso nadie le va a decir nada. Pero es que hay veces que aparece un coche con cuatro personas con cubos y un saco. Eso ya es pasarse de la raya y no lo vamos a permitir este año. Hay que respetar la propiedad privada”.

Los castañicultores alistanos son conscientes de la escasez de castañas, así como de la calidad de las alistanas, y no se muestran partidarios de permitir que compradores e intermediarios abusen consensuando entre ellos precios a la baja y pagando algo irrisorio (cuando luego se venden a más de diez euros en mercados de Cataluña y Madrid: “Castañas hay pocas y todos sabemos que las alistanas son un manjar: el que las quiera nos tendrá que pagar lo que realmente valen”, concluyen los catañicultores.

Los magostos

Las Tierras de Aliste conforman una comarca rica en castañicultores, castaños y castañas. Los tradicionales magostos son una fiesta de hermandad y convivencia familiar propia del otoño que tras celebrarse en 2019 pasó a dormir el sueño de los justos a causa de la crisis sanitaria global originada por la pandemia.

Sejas de Aliste, será ahora la primera localidad en recuperar el magosto el día 29 de octubre con la XXI Fiesta de la Castaña que echó a andar allá por el año 2000. El evento se desarrollará en Edificio de Servicios Múltiples situado junto a la carretera Nacional 122.

La organización del amplio, variado e interesante programa de actividades de mañana y tarde correrá a cargo de la asociación “Amigos del Castaño y del Medio Natural” (Asaca), que preside Volusiano Bermúdez Fernández, y el pueblo de Sejas, con el patrocinio de la Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Rábano de Aliste, Asaca, Ternera de Aliste, Paramio Distribuciones y Toyota Vía de la Plata.

Los actos comenzarán hacia las 10 de la mañana con una ruta micológica, con reunión previa en el bar restaurante Bera. Cita a las 12 con la exposición de coches Toyota. Tras regresar de la salida campestre por los montes de Sejas, a las 13 horas, se procederá a la identificación y clasificación de las setas recolectadas.

Comenzará la tarde a las 16 horas con la apertura de los concursos de castañas y postres de castañas con la presentación de los productos y elaboraciones de repostería. Los participantes recibirán un obsequio.

Cada concursante presentará 3 kilos de castañas (premio al menor número por kilogramo) y en el caso de los postres el ingrediente principal será la castaña y se valorará tanto el sabor como la presentación.

Media hora más tarde tendrá lugar la exposición micológica, puestos de venta de productos de la tierra y muestra fotográfica.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta volverá a ser el apartado gastronómico que comenzará a las 18.45 horas con la degustación de carqueisa, jara y encina.

Para las 20.30 horas se ha programado la cena popular a base de un guiso con patatas con carne de Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste. Así mismo se degustarán los postres participantes en el concurso. Gratis para los inscritos o cinco euros previa adquisición de tickets.

La jornada incluye el VI Croos de la Castaña Sejas de Aliste, a las 17 horas, con un recorrido de 8,3 kilómetros para los corredores y de 5 para los andarínes.

Las inscripciones hasta el día 27 costaran 10 euros y a partir de esa fecha 12. La inscripción da derecho a participar y disfrutar de la posterior cena.