España y Portugal recuperarán y revivirán desde hoy viernes, durante tres días, la hermandad y la convivencia en estado puro en torno a la devoción mariana que los alistanos y trasmontanos –como primos y hermanos, sentencia el refrán rayano– profesan desde hace al menos siete siglos a las “Siete Hermanas”, una de las cuales es Nuestra Señora la Virgen de la Salud, patrona de la comarca de Aliste y de todos sus pueblos.

Los actos estarán organizados por la cofradía de la Virgen de la Salud y el Ayuntamiento de Alcañices, ambas entidades presididas por Jesús María Lorenzo Más.

Este año 2022 el Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud está cerrado al culto para acoger la muestra de arte sacro “Salus: la iglesia en Aliste y Alba” desde el 17 mayo hasta el 31 de octubre, por lo cual será necesario celebrar las misas al aire libre: más concretamente en la plaza Alcalde Tomás Carrión, con los cual también se verán modificados los trayectos de las tres procesiones.

Día de Vísperas

Las vísperas, una cita histórica y obligada para los devotos cada primero de julio, se abrirán a las 22 horas, con la eucaristía y la novena en honor a la Virgen de la Salud oficiada por el arcipreste Fernando Lorenzo Martín. Acto seguido tendrá lugar la “procesión de las antorchas”. Concluida esta se procederá a la tradicional “quema de urces” amenizada con música tradicional con convidada a pastas y limonada para los asistentes.

Antaño los feriantes y los romeros de Portugal, cuando el único transporte era andando o a base de caballerías y carros por caminos de herradura y de rodera, llegaban con un día de antelación. Por la noche hacían una gran lumbre en “El Sagrao” (entrada al convento y la iglesia) que les alumbraba durante la noche. Obviamente en pleno verano no tenía nada que ver con el frío. Allí cenaban y bailaban al ritmo de las gaitas, dulzainas y tamboriles. Las ramas de urces (brezo) volverán a arder. Los bailes nocturnos con una discoteca móvil tendrán lugar a partir de las 23 horas en la Plaza Mayor.

Día Grande, el sábado 2 de julio

Día Grande y romería popular transfronteriza hispanolusa en honor a la Virgen de la Salud tendrán lugar el 2 de julio. La villa recibirá a los alistanos y trasmontanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores fieles a la tradición para venerar a la patrona de Aliste. Al amanecer comenzará la celebración de misas, tres de ellas en castellano a las 8, 9 y 11 horas y una en portugués a las las 10.

La Misa Mayor de Acción de Gracias tendrá lugar a las 12.30 horas oficiada por primera vez por el obispo de Zamora, Fernando Varela Sánchez, acompañado de sacerdotes del Arciprestazgo de Aliste y Alba, que integra a un total de 84 parroquias.

Dado que el Santuario de la Virgen de la Salud está cerrado al culto, la misa tendrá lugar en la plaza Alcalde Tomas Carrión y la procesión saldrá por San Andrés para seguir por La Cuesta hasta el cruce con Hospital, continuar por Labradores donde, frente al Santuario, girará hacia la carretera de Rabanales para terminar de nuevo en Las Moreras.

Este año no será necesario cruzar la carretera Nacional 122 al no tener que salir ni entrar al templo. No obstante, se ha solicitado permiso a la Dirección General de Carreteras del Estado pues, aunque hay espacio, este es limitado y dada la afluencia de romeros quizás sea necesario ocupar el carril derecho de la Nacional 122 para garantizar la seguridad vial.

Misa y procesión serán retrasmitidas por Daniel Ferreira Fernández (Correo Alistano) y Santuario Mariano Virgen de la Salud.

Altruistamente, por ofrecimiento a la Virgen de la Salud, el folclore popular tanto en la procesión como tras ella correrá a cargo de la Agrupación Folclórica Alistana “Manteos y Monteras”.

La comida de hermandad y convivencia tendrá lugar a las 15 horas y con un coste de 20 euros por persona estará abierta a cuantos quieran participar previa reserva.

A las 18 horas tendrá lugar el final de la novena y se dará a besar la reliquia. Pedraza actuará a las 20 horas en el patio de la Casa de Cultura. Para las 23 horas está programada la actuación en la Plaza Mayor del trío “Escalera de Color”.

Día 3 de julio

La jornada festiva del 3 de julio se iniciará a las11 horas con pasacalles con la “Charanga Alistana”. A las 12 horas tradicional desfile de los alcañizanos y alcañizanas ataviados con la indumentaria tradicional. La salida tendrá lugar desde la peña de Santa Catalina acompañados por la música del grupo de coros y danzas Doña Urraca de Zamora hasta la plaza Alcalde Tomás Carrión, donde tendrá lugar la ofrenda floral. La eucaristía y la procesión serán a las 12.30 horas.

La plaza de Ferreras acogerá a las 17 horas los hinchables para disfrute de los niños y niñas. En el Auditorio Municipal “Tratado de Alcañices” habrá a las 19.30 horas una master class de zumba.

Cita con la gastronomía a las 21 horas con el concurso de tapas, tortillas y empanadas en la Plaza del Churrero. La recogida tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en el Centro de Turismo Rural “La Atalaya”. Los premios son donados serán por la Asociación Cultural “Amigos de Alcañices”.

Los festejos en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Salud estarán amenizados con una verbena popular que comenzará a las 23 horas en la Plaza Mayor con la actuación de la discoteca móvil “Galaxi”.

La Feria de Artesanos tendrá lugar en la Plaza Mayor a partir de las 11 horas y el mercadillo se ubicará a lo largo de la Avenida de Castilla y León.