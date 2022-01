La asamblea general de la Mancomunidad de La Guareña ha aprobado la venta del tanatorio móvil a la oferta más ventajosa de las cuatro que se presentaron a la subasta pública convocada por la entidad de municipios. Con un precio de salida de 35.000 euros, se recibieron cuatro ofertas, siendo la más alta por un valor de 70.000 euros, otra 56.000, 41.120 la tercera y 41.000 euros la más barata. “El criterio para la enajenación es económico, por lo que la adjudicación es para la propuesta más rentable para la Mancomunidad” apunta el presidente y alcalde de Guarrate, Rafael Sánchez Riesco. En este caso Multiservicios Tierra del Vino.

Con esa venta se soluciona definitivamente un problema que viene arrastrando esta mancomunidad desde hace años, una vez que se adquirió el gran vehículo con la idea de prestar un servicio de velatorio por los pueblos, del que carecían muchos de ellos por el elevado coste que suponía la construcción y su mantenimiento. Lo que en su momento la Junta de Castilla y León vendió como un eficaz servicio que se implantaría en otras comarcas rurales y comunidades autónomas, con el tiempo se ha revelado como un completo fracaso. Supuso un desembolso, en el año 2004, de 256.000 euros, financiados en un 70 por ciento la Junta de Castilla y León, y el 30 por ciento restante entre la Diputación y la propia mancomunidad.

Una compra no exenta de controversia, ya que no todos los ayuntamientos eran partidarios de la misma; el del Argujillo llegó a recurrir la adjudicación del contrato en el Juzgado de lo Contencioso que lo declaró nulo, aunque la resolución no paralizó el proceso.

Con el paso del tiempo casi todos los pueblos han ido construyendo su propio tanatorio, reduciendo la actividad del velatorio móvil, provisto de un gran remolque de casi 14 metros de largo y 2,5 de ancho, hasta su completo desuso. Así ha permanecido durante años, en las instalaciones de la Mancomunidad de La Guareña en Fuentelapeña, sin que los sucesivos intentos de vender el tanatorio rodante llegaran a buen puerto.

“En La Guareña se han construido tanatorios en casi todos los pueblos y no tiene sentido mantener ese vehículo porque no da servicio. Se ha usado muy poco. Por eso la urgencia de venderlo, además es un aparato que se deprecia, se deteriora, encima como no tenemos una instalación para guardarlo y está a la intemperie. No hemos sido capaces de sacarle ningún uso y no ha quedado más remedio que venderlo” argumenta el presidente de La Mancomunidad tras aprobarse la venta en la asamblea celebrada la noche del 23 de diciembre en Fuentelapeña.

Una sesión a la que únicamente asistieron 9 de los 15 miembros; además del presidente y alcalde independiente de Guarrate, los representantes del PP. Se ausentaron el alcalde de Castrillo de La Guareña, de Ahora Decide, y los regidores socialistas. La alcaldesa de San Miguel de la Ribera propuso una alternativa a la presencialidad ante el grave repunte del COVID, pero la falta de medios para realizar la sesión telemática lo impidió y el pleno se celebró de forma presencial con el acuerdo de estudiar la posibilidad de dotar de medios a la mancomunidad para realizar sesiones online.

Con la asamblea a medio gas se aprobó el presupuesto para 2022, que prevé ingresos de 429.192 euros y gastos por valor de 427.581 euros. Además se dio cuenta de la actividad del servicio de asesoramiento urbanístico, que, desde mayo de 2021, cuando tomó posesión la nueva junta directiva, ha tramitado 50 consultas urbanísticas, 18 de ellas de Fuentesaúco seguido de 9 de Fuentelapeña. Y el arquitecto ha emitido 197 informes, siendo Fuentesaúco el más activo con 47, seguido de Castrillo, Fuentelapeña y Guarrate con 21 cada uno.

La Mancomunidad de La Guareña reúne a los municipios de Argujillo, La Bóveda de Toro, Cañizal, Castrillo de la Guareña, Fuentelapeña, Fuentesaúco, Guarrate, El Maderal, El Pego, San Miguel de la Ribera, Vadillo de La Guareña, Vallesa de La Guareña, Villabuena del Puente, Villaescusa y Villamor de los Escuderos.

Uno de los asuntos debatidos en la asamblea fue la solicitud del Ayuntamiento de Fuentesaúco de aumentar un día más la recogida de basuras. El alcalde saucano, que no estuvo presente, justificaba la propuesta por escrito en el incremento de 356 contribuyentes a lo largo de 2021 en el municipio, lo que supone “un aumento del 38%”, lo cual tiene efecto en la recaudación. En la carta remitida a la mancomunidad el edil saucano argumenta que este “subidón” de los contribuyentes supondría un beneficio para la Mancomunidad de 23.500 euros. La propuesta del aumento del servicio de recogida de basuras en este municipio fue rechazada con la mayoría de los votos de alcaldes del PP y del propio presidente Rafael Sánchez, quien razonó que ese aumento 356 de contribuyentes no significa que se construyeran esos inmuebles. Y por lo tanto no se traduce en recibos.

“Lo que significa es que durante los últimos años hubo muchos contribuyentes que se estuvieron beneficiando del servicio de la Mancomunidad sin contribuir a ella, y lo que Fuentesaúco ha realizado es una regularización del padrón”. Además, apuntó el presidente, “el aumento de la prestación de recogida de basura supone un aumento de costes, lo que implicaría una subida de tasa para hacer frente a ello, cosa que considero que se debe evitar. Al igual que no se puede dar un trato discriminatorio, creando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.

Rafael Sánchez añadió que por Fuentesaúco pasan las dos rutas de recogida de basuras y la empresa “ya está haciendo un día extra de recogida en los puntos de las calles principales”. Con los datos en la mano, el presidente de la Mancomunidad indicó en la sesión que Fuentesaúco “paga 22,9% de la tasa y tienen el 24,7% de población, es decir sale beneficiado, contribuye menos”. Añadió que genera el 27,8% de los kilos de basura, y tienen el 25,5% de los contenedores, porcentajes superiores a su porcentaje de población en la mancomunidad, “es decir sale beneficiado”. Abundando en el caso de Fuentesaúco, el presidente de la Mancomunidad indica que el municipio actualmente tiene 95 contenedores de basura, en el pliego de licitación figuraban 65, con lo cual ha aumentado 30 en los últimos años.