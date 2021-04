“Interesa localización José Antonio C. C. 72 años, complexión delgada, 170 centímetros de estatura. Abandonó domicilio en Figueruela de Arriba (Zamora) mañana del 30-03-2020. Cabello blanco, liso y corto. Vestía jersey gris, pantalones de pana azul, zapatillas”.

Son los datos que desde ayer se difunden a través AlertCops, una aplicación para móvil que puede descargar cualquier ciudadano con el objetivo de tener un contacto más directo con la Policía Nacional o la Guardia Civil.

Junto a los datos del vecino de Figueruela de Arriba desaparecido el pasado martes, 30 de abril, se adjunta una fotografía con el fin de ayudar a su localización, especialmente por pueblos del entorno. En el caso de que pueda ser visto se hace un llamamiento para que se comunique a las fuerzas de seguridad.

Entre tanto ayer continuó la búsqueda de esta persona, por tercer día consecutivo desde que se alertó sobre su desaparición. La respuesta de los vecinos a la petición del Ayuntamiento y la familia para colaborar en la localización de José Antonio C. C. en Figueruela de Arriba está superando todas la expectativas. Ayer era el tercer día de rastreo y por la mañana más de un centenar de voluntarios se presentaron en el punto de encuentro para organizar nuevas batidas, confirmaba el alcalde de la localidad alistana, Carlos Pérez Domínguez.

La búsqueda se reanudó por la tarde. Se formaron grupos de ocho personas con el fin de abarcar la mayor amplitud y evitar que queden zonas sin rastreo. Junto a los vecinos, varias patrullas de la Guardia Civil, incluido el grupo cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. Y los bomberos de la Mancomunidad de Aliste de nuevo con el dron.

Las labores de búsqueda no dieron resultado y el paradero de José Antonio C. C., de 72 años, sigue siendo una incógnita desde que se le viera por última vez al mediodía del pasado martes, 30 de abril. Por tercer día, voluntarios y Guardia Civil rastrean el monte, vaguadas, corrales abandonados en las inmediaciones del pueblo o refugios de cazadores para intentar localizar al vecino.

Los vecinos, a pie, con vehículos y algunos a caballo, peinaron durante mañana y tarde distintas áreas del monte.