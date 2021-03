“Nos pidieron que instaláramos un expendedor de jabón y otro de toallas –de papel desechables- en la consulta del médico. Y aquí están, que no se han estrenado desde que se han puesto” relata una vecina de Cional. Ha pasado más de un año desde que se pidió a los vecinos de Cional, estas pequeñas mejoras para su consultorio médico, desde entonces ha permanecido cerrado por la supresión de consultas en todos los pueblos por la alerta sanitaria y el estado de alarma por COVID-19.

“Estamos sin médicos, los consultorios cerrados, borrados del mapa. La gente mayor sin atender porque se atiende por teléfono. Sé que hay que aplaudir a los médicos pero también los hay que no quieren ni pisar por la consulta de los pueblos” denuncia José Manuel Soto, vecino y miembro de la Junta Vecinal. La situación mantiene en la incomprensión a los vecinos “porque hay médicos que sí están pasando consulta. O no quieren venir o no los dejan, pero alguien no está cumpliendo con su trabajo”.

En otras Zonas Básicas de Salud de la provincia desde la primavera se ha reanudado un porcentaje progresivo de consultas presenciales, como en Alta Sanabria, no así en Carballeda ni en Sanabria. En el caso de la Zona Básica de Carballeda sí hay algún consultorio donde sí se presenta el médico para atender a los pacientes, los pocos que hay con cita previa.

José Manuel Soto señala que algunos consultorios sí cumplen los requisitos para reanudar las consultas presenciales “desde que hay que pedir consulta telefónica no te atienden si no te dan hora” y en ese caso “es poco probable que dos pacientes coincidan en el consultorio, ya que cada uno tiene turno asignado con el médico o la enfermera”.

La Junta Vecinal de Cional construyó en los años 90 un edificio nuevo exclusivamente como consultorio en el solar de la escuela del pueblo. La falta de niños ha obligado en muchos casos a reconvertir esas instalaciones, generalmente para la consulta del médico o como lugar de reunión social. En este caso, la obra se ejecutó nueva incluyen los despachos del médico, la enfermera, el aseo, la sala de espera y un pequeño trastero. De fácil acceso a para los mayores, sin barrera arquitectónicas y en un punto céntrico. Ahora, los vecinos de Cional temen que el edificio quede sin utilidad para siempre.

Las Juntas Vecinales no son administración pública, sino entidades colectivas de los vecindarios, en este caso de Montes Vecinales en Mano Común, que destinan recursos a mejoras colectivas, supliendo la carencia de las propias administraciones.

Soto no tiene ninguna duda que el Plan Sanitario de Aliste se va extender a todo el medio rural “es lo que van a hacer con todos los pueblos, suprimir el médico y es el final de los pueblos. Con el COVID lo que se ha hecho es adelantarlo, porque dudo que quieran venir a las zonas marginales”.