San Vicente de la Cabeza denuncia ante la Guardia Civil a una mujer por incumplir el confinamiento

El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza ha solicitado a la Guardia Civil que actúe contra una mujer que ha inclumplido el confinamiento obligado por el Estado de Alarma, se ha presentado en el pueblo procedente de Zamora y está por la calle.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza, a través de su alcalde ha emitido un comunicado denunciado "la pasividad de la Subdelegación del Gobierno en Zamora ante la llegada de residentes de otros lugares de España a pasar la Semana Santa con total impunidad en los pueblos". La preocupación y el malestar es general en todo el municipio y ediles y vecinos exigen al subdelegado del Gobierno, Angel Blanco, que actúe para no poner en riesgo la salud de los habitantes, la mayoría de la tercera edad y de alto riesgo ante el coronavirus".

El alcalde explica que "el martes, no sabemos si a primera hora de la noche o durante la madrugada, vino a San Vicente una señora descendiente del pueblo desde Zamora capital incumpliendo el estado de alarma y el confinamiento obligado para todos. No para en casa y encima va por la calle diciéndole a los vecinos que se vino a San Vicente porque su portal de Zamora estaba infectado, lo cual ha causado honda preocupación entre todos los residentes y muy en particular entre los más mayores y que están enfermos por miedo a que se produzca algún contagio o desenlace fatal".

Ante la situación, la Corporación Municipa denunció los hechos ante la Guardia Civil de la Casa Cuartel de Alcañices, lo mismo que hicieron a nivel particular varios de los vecinos de la localidad: "Ha venido la Guardia Civil varias veces y no sabemos qué ha pasado, si la han denunciado o no pero ella sigue en sus trece, en San Vicente y en la calle como si no pasara nada, poniéndonos en peligro a todos. Esto es una vergüenza, no se pueden establecer unas normas y luego no hacer cumplirlas. Si alguien incumple el estado de alarma y viaja al pueblo que lo denuncien, hagan volver al lugar donde vive habitualmente o que la detengan. Hay vecinos que están aterrorizados. Así no podemos seguir".

Vecinos de San Vicente dicen estar "aterrorizados, hoy es un gran día Jueves Santo, no podemos celébrarlo y ahora tenemos que vivir un calvario a causa del coronavirus, que solo puede terminar si las autoridades aplican la ley con todas su consecuencias, porque nadie puede poner en peligro nuestras vidas de esta manera".