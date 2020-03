La mesa de contratación de Cobreros da luz verde a la oferta de dos huertos solares

La mesa de contratación de Cobreros, integrada por el alcalde Ángel López Amigo, el secretario-interventor y un técnico, evaluó favorablemente la única oferta presentada para la concesión administrativa de casi 150 hectáreas de comunales para instalar un parque fotovoltaico de 100 megavatios. La propuesta corresponde a las empresas Ateles Invest S.L y Gorilla Invest, ambas domiciliadas en Valencia y con un año de creación, y relacionadas con Atitlam Grupo Empresarial. A la apertura de la oferta asistieron vecinos de San Miguel de Lomba, Terroso, San Martín de Terroso y Santa Colomba contrarios a la ocupación de los comunales.

La mesa examinó ayer la documentación y la oferta económica de 1.200 euros por hectárea y año, el canon ronda los 180.000 euros anuales, para instalar dos parques fotovoltaicos de 50 megavatios cada uno, que cuenta con el informe de viabilidad de acceso, emitido por la Red Eléctrica, a través de la Subestación de la Aparecida, en el municipio de Lubián, uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. La solvencia técnica y económica se acredita a través de medios externos y otras empresas del grupo Atitlan fundado en 2005.

Al finalizar la mesa de contratación, el alcalde Ángel López eludió hacer declaraciones respecto al rechazo vecinal. Un rechazo que sí quedó plasmado por la afirmación de un vecino de San Miguel de Lomba, Antonio Blanco: "que lo pongan en Barrio –el pueblo del alcalde- y en Cobreros que tienen mucho comunal". A los escritos contrarios a la planta fotovoltaica presentados por los vecinos de San Miguel y Terroso se sumó ayer otro escrito firmado por casi la totalidad de los vecinos de Santa Colomba de Sanabria.

Entre la documentación se examinó el cumplimiento de la Ley de Contratos del Estado al no estar inmersas en situaciones que impidan contratar con la Administración y que están al corriente de pago con el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social. Un apartado de la documentación era "confidencial" sobre una operación de venta que "no sé qué trascendencia puede tener", según el técnico, pero que no se concretó. Se dio lectura somera a la cartera de proyectos de las diferentes filiales de 531 megavatios. También se dio cuenta del objeto social de las empresas beneficiadas en la adjudicación y la confirmación de la solvencia en los trabajos realizados para otras empresas como Acciona Energía, Elecnor, O.H.L, Gas Natural Fenosa o Red Eléctrica de España.

Con fecha 8 de marzo, el día antes de la subasta, los vecinos de Santa Colomba de Sanabria firmaron un escrito en contra de la adjudicación de los terrenos para un parque fotovoltaico "como titulares del derecho de aprovechamiento de los bienes comunales". Reclaman las reuniones pertinentes de los miembros de la Junta de Gobierno, que tomaron el acuerdo de subastar las parcelas, para dar las explicaciones oportunas. Exigen la suspensión de los acuerdos "debido a la imposibilidad de reparación del grave perjuicio causado " por su aprobación.

Señalar que de los 13 pueblos del municipio de Cobreros, los comunales afectados corresponden a los términos locales de Terroso, San Martín de Terroso, Santa Colomba de Sanabria y San Miguel de Lomba, afectados en su zona de valle más productiva –entre los cascos urbanos y río Castro LIC del Tera y sus afluentes- por la Autovía A-52, la carretera N-525, dos tendidos de Alta Tensión y una gavera que ha dejado improductivo el suelo. Estos terrenos han sido ocupados y expropiados sucesivamente, restando terreno a las explotaciones ganaderas de la zona.