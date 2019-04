Galende reclama el canon impagado de los "campings"

El Ayuntamiento de Galende ha remitido a la empresa Sistemas Integrales Sanabreses, que gestiona los "campings" municipales "Peña Gulllón" y "Folgoso", la liquidación del canon pendiente desde el año 2011 al 2018. En total se han remitido 14 facturas por importe variable, de acuerdo al contrato suscrito donde se estableció un canon anual de 115.000 euros para el camping Folgoso y de 30.000 para Peña Gullón "dado el incumplimiento de pago por parte de Sistemas Integrales Sanabreses desde el año 2011 hasta la fecha actual" como recoge la resolución del alcalde José Manuel Prieto en la última sesión plenaria del mes de marzo.

Se aplica así la sentencia del 23 de mayo "donde se resuelve estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo" interpuesto por la empresa. Además del canon anual estipulado por contrato, de 19 de julio de 2010, el Ayuntamiento incrementa las cantidades anuales reclamadas con el porcentaje del IPC.

La alcaldía ha notificado la liquidación desde el periodo 2011-2012 hasta la fecha. La documentación relativa al expediente y respectivas liquidaciones se remitió el pasado 28 de febrero, por correo certificado, y para sorpresa de los servicios técnicos y jurídicos la respuesta fue llamativa y de la que se informó puntualmente al Pleno. "Habían recibido dos sobres grandes del Ayuntamiento de Galende con 10 folios en blanco". La cuestión ha quedado solventada con el envío de un burofax remitido a la representación legal de la empresa.

Otro asunto de interés fue la situación con la empresa de mantenimiento y suministro, Elecnor, que reclama 729.865 euros, una cantidad con la que el equipo de Gobierno no está de acuerdo. De acuerdo a la auditoría municipal se efectuaron algunos trabajos y servicios pero hubo "incumplimiento de la empresa" con trabajos sin hacer o mal ejecutados.

La negociación espera reducir un 30% más la cantidad y establece un plan de pagos que no sea gravoso para el Ayuntamiento. Como recordó el alcalde "no podemos aceptar un pago que luego no sabes cómo vas a pagar", ya que "estamos sometidos a un plan de pagos" que incluye el pago de un préstamo a Caja Rural, las nóminas de los trabajadores, facturas de servicios y proveedores.

Entre las mociones de urgencia, el concejal Oscar Coca del Estal, planteó una medida provisional para habilitar una zona de carga y descarga en el tanatorio de El Puente para solventar el conflicto por dejar libre una entrada para los coches fúnebres para trasladar los ataúdes, aunque con la condición de retirar las dos vallas. En el debate se planteó el problema que esta medida conlleva porque cualquier comercio podría solicitar una zona de carga y descarga.

El número de denuncias por el impago de la tasa de estacionamiento del Lago oscila entre las 200 y 300 multas anuales, de ahí que la próxima corporación estudie un convenio con la DGT para que tramite el proceso sancionador. El tema quedó sin una solución por parte de la corporación que reconoció el riesgo de dar una mala imagen tanto por "meter a Tráfico" a sancionar en los estacionamientos como la imagen de que no ser necesario pagar por estacionar. La otra opción es contratar a una empresa que gestione los cobros sin ser agentes de la autoridad.

Los servicios técnicos han desestimado las alegaciones al cobro de la tasa de basura de 2013 al no prescribir, pero no se cobrará el 2014 porque sí prescribió.

El concejal del PP, Ángel Vidal, reclamó un contenedor en el paraje de Los Molinos, donde su familia paga una tasa de basura de 200 euros anuales, y donde –a falta de contenedor- se arrojan todo tipo de basuras pese a que el establecimiento público está cerrado y es uno de los pocos puntos de la carretera del Lago donde hay espacio para aparcar. Preguntó nuevamente por el destino de una manguera que se pidió para el abastecimiento de San Martín de Castañeda, por importe de 2.159 euros, y que no se empleó en su totalidad, sobraron 400 metros y solo se usaron 1.000 para canalizar un manantial al depósito para solventar los problemas de abastecimiento en verano.