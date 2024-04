Mañueco rechaza las zonas tensionadas e irá a la justicia si el Gobierno hurta fondos a Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, rechazaba la declaración de zonas tensionadas, las de un mayor incremento de los precios de los alquileres de viviendas, y advirtió al Gobierno de que acudirá a los "tribunales" si lo que se pretende es imponer un "castigo" y "hurtar" dinero a la comunidad.

En una comparecencia en el Ayuntamiento de Valladolid, Fernández Mañueco respondió a los planes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que según avanza este lunes la Cadena SER, pretende premiar a los territorios con zonas tensionadas, una previsión recogida en la última ley de Vivienda, que en términos generales rechazan las comunidades gobernadas por el PP.

"No es necesario elaborar un mapa de zonas tensionadas en Castilla y León", insistió el presidente de la Junta, quien añadió que si el Gobierno pretende imponer su criterio y, como "castigo", "hurtar" dinero a la comunidad, irían a los tribunales de justicia, ya que aseveró: "No es la primera vez, in sería la última".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico afirmó que la vivienda es un elemento "fundamental" para cualquier "servidor público" y añadió que en algunos aspectos el Gobierno de España les está "copiando", sus medidas, como las referidas a los avales para la compra de una casa, que en el Estado se canalizarán a través de los fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

De esta forma, Fernández Mañueco aseguró que van a seguir trabajando en la línea de sus políticas de vivienda, ya que consideró que es la "adecuada", porque pretende facilitar una casa a todas las personas que quieran desarrollar un proyecto de vida en Castilla y León, ya sea a través de la compra, como del alquiler, incluido el medio rural. "La variedad que tenemos es amplia", apostilló.

Apoyo del PP a la propuesta sobre La Memoria "

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendía como un "acto de coherencia" el voto afirmativo de su grupo parlamentario la semana pasada en las Cortes a una proposición no de ley del PSOE en defensa de la memoria histórica, que rechazaba el golpe militar de 1936 y la dictadura franquista. En la comparecencia en el Ayuntamiento de Valladolid, Fernández Mañueco respondió a preguntas de los periodistas a la crítica de Vox en Castilla y León a la posición de su socio de gobierno por respaldar la iniciativa socialista, a pesar de que unas semanas antes habían presentado la proposición de ley de Concordia en las Cortes. "Desconozco las críticas o tiranteces a las que usted está haciendo mención", afirmó el presidente de la comunidad, quien insistió en que PP y Vox son "dos formaciones distintas" y que cada una tiene "su posición". En el caso del Partido Popular, la Junta y en el suyo particular, denunció la dictadura franquista, a lo que en su etapa de alcalde de Salamanca dio una "respuesta de similares características". Igualmente, Fernández Mañueco aseguró que "cuidar y mimar a todas las víctimas debe ser una prioridad de cualquier gobierno" y señaló que para él siempre están "en el centro" de las políticas públicas. Es "imprescindible" estar "pendiente de ellas" y añadió que para los ayuntamientos y la Junta "no puede haber víctimas buenas y víctimas malas".