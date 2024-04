Feijóo apuesta por una agenda centrada en la gente y no en "cuitas" de los políticos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apostó hoy en Valladolid por una agenda de la política nacional centrada en los problemas "reales" y "concretos" de los ciudadanos y no en las "cuitas" y las "tergiversaciones" de los políticos, la falta de valentía para dar cuenta de lo que hacen y las investigaciones judiciales. "Lamento mucho que la agenda esté protagonizada por comisiones de contratos públicos en mordidas, referéndums, amnistías o contratos millonarios para las televisiones públicas", aseguró.

Feijóo aprovechó su visita al Centro de Educación El Corro de la capital, con niños de espectro autista, para mostrar un compromiso con el presente, a través de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, y el futuro, al asegurar que la actual agenda de la política española no le gusta y su objetivo es cambiarla. En este sentido, apostó, según recogió la Agencia Ical, por hablar de lo que le pasa a la gente, las familias y los centros de trabajo así como en las calles.

De ahí que lamentara que desde el inicio de la legislatura se hable de la amnistía para que "me votes", el referéndum para que "me mantengas", no hablar de las investigaciones judiciales y sí poner el ventilador para los que no están sometidos a ninguna investigación así como intentar decir que todos los políticos son iguales. "Los políticos decentes y honestos se preocupan de los problemas reales de la gente, por lo que me siento muy orgulloso de lo que hace la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos y las diputaciones en manos del PP", añadió, en presencia del presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el presidente de la Diputación, Conrado Íscar. Feijóo aseveró que su formación gestiona los servicios públicos para el 70 por ciento de la población española, a través de las comunidades autónomas. Entre ellas, las políticas sociales, sanitarias y educativas.

El presidente del PP mostró el compromiso del Partido Popular con las 450.000 personas que tienen este trastorno y los 1,5 millones de españoles que conviven de una manera directa con el autismo, al incluir a las familias. De ahí que reconociera al centro de Valladolid como uno de los "más significativos" de la atención integral a las personas con autismo y aprovechó para hablar con las familias, el equipo directivo, los profesores y los terapeutas del colegio que prestan un "gran" servicio público.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechó la visita al Centro de Educación El Corro de Valladolid, para destacar el "encaje perfecto" en la comunidad para gestionar los Servicios Sociales, gracias al "muy importante" trabajo "cotidiano" e "intenso" de las administraciones locales, las entidades del Tercer Sector y la propia Junta. Apuntó que se ha hablado "mucho" de lo que podía ocurrir con los servicios públicos en la comunidad aunque la realidad ha demostrado que "todo" ha funcionado "correctamente".

En este sentido, puso el ejemplo del colegio El Corro, donde se puede comprobar que la atención temprana de la Consejería de Sanidad, el apoyo de la Consejería de Educación a la escuela concertada y la educación especial y la labor de la cartera de Familia con la asociación Autismo Castilla y León han sido correctas. En todo caso, aseguró que la Junta está emplazada para "seguir mejorando".

Mañueco agradeció el compromiso de Feijóo con Castilla y León, tal y como demostró ayer en su visita al colegio de niños autistas pero también, antes de Semana Santa, en Ávila para hablar de los problemas y las preocupaciones del municipalismo, especialmente del medio rural. "Muchísimas gracias por pisar el territorio y Castilla y León. La conoces bien pero la sigues conociendo más en profundidad”, confesó. También valoró su “sentido” y su “sensibilidad" con la asociación Autismo España.

Por su parte, el presidente de Autismo España y Autismo Castilla y León, Miguel Ángel de Casas, reconoció el movimiento asociativo lleva años con una lucha "incansable" y de "mucho" trabajo, puesto que las necesidades con el colectivo son crecientes y que las entidades, cada vez, atienden a más personas. Puso el ejemplo de la comunidad, donde el número de afiliados el año pasado aumentó.