El PSOE de Castilla y León pidió hoy a Partido Popular y Vox que no cometan la "indignidad" de vetar la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante el pleno de las Cortes para dar explicaciones sobre la política de incendios del Gobierno autonómico y la situación acaecida esta campaña, en el verano “más negro y calcinado de nuestra historia”.

Así lo reveló, durante su comparecencia de balance del periodo estival, la secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, que lamentó a su vez la “falta de empatía, la opacidad, la gestión negligente y la incompetencia manifiesta” de la que acusó al “Gobierno ultraderechista” de la Comunidad autónoma.

En declaraciones recogidas por Ical, Sánchez aseguró que tanto Castilla y León como sus ciudadanos “le quedan muy grandes a este Gobierno ultraderechista que dirige la Comunidad”, como demuestra la gestión del “drama humano, ambiental, económico y emocional” que han supuesto los incendios y ante los que la Junta se ha caracterizado, a juicio de los socialistas, por su “dejadez y ocultación”, frente a otros Ejecutivos autonómicos como los de Extremadura o Valencia donde sus presidentes “han estado a pie de terreno, dando explicaciones a los medios y convocando un pleno extraordinario para darlas al Parlamento”.

De hecho, Sánchez calificó como “ofensiva” la que definió como “única explicación” desarrollada por la Junta, recordando las palabras del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, en las que aseguró que “en la extinción de incendios en Zamora se hicieron las cosas perfectamente”.

“Con 65.000 hectáreas que han ardido en Zamora, y con tres víctimas encima de la mesa, ¿perfectamente para quién?”, respondió Ana Sánchez, lamentando que “nadie ha asumido responsabilidades, no ha dimitido nadie y nadie ha pedido perdón” dentro de un Gobierno autonómico que sentenció que actúa “cargado de arrogancia y de soberbia”.

También recordó la secretaria de Organización socialista las declaraciones del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “en una de sus visitas clandestinas” al operativo de incendios en julio, asegurando que los responsables llegarían a sede judicial. “Que empiece por dar explicaciones en el Parlamento”, respondió Sánchez, afirmando que, de lo contrario, “acabará dándolas en los tribunales”.

No obstante, no quiso avanzar pasos en ese sentido Ana Sánchez ya que llamó a “esperar a ver lo que ocurre en la Mesa de las Cortes”, lugar donde se determinará el jueves si Mañueco acude o no al pleno a dar explicaciones tras la petición realizada hace un mes por el Grupo Parlamentario Socialista, si bien matizó que “hay un hecho objetivo, y es que la Fiscalía ha abierto diligencias tras la denuncia realizada por CCOO y van a tener que acudir a los tribunales a dar explicaciones”.

En cualquier caso, la secretaria de Organización socialista mostró su confianza en que “el nivel de indignidad de PP y Vox no llegue a los niveles de intentar vetar que Mañueco dé explicaciones en la sede de la soberanía popular” con su voto en contra el jueves, en el tercero de los puntos del día de una Mesa de las Cortes en la que también se aprobará el calendario de sesiones del próximo curso político.

“Vigilantes” para el cumplimiento del Decreto

También criticó Sánchez que “mientras en Valencia, Ximo Puig convocaba un pleno para explicar las iniciativas en marcha” para mejorar el operativo contra incendios y la recuperación de las zonas afectadas, en Castilla y León “lo único que se le ocurrió a Mañueco fue ir a pedirle al presidente del Gobierno de España que gobierne por él” en la reunión mantenida por ambos en los últimos días de agosto.

“Ya sabemos que Mañueco no sirve para nada, pero el colmo es que pida al presidente del Gobierno que haga su trabajo”, apuntó Sánchez, asegurando que “por suerte, hay quien sí gestiona y, a los pocos días, aprobó un Decreto que obliga a la Junta a disponer en cinco meses de operativo y medios de lucha contra incendios todo el año”.

De esta manera, “si en cinco meses la Junta no ha hecho los deberes, no podrá acceder al 50% de la financiación que el Gobierno de España facilita para la restauración de las zonas afectadas por los incendios”. Una situación ante la que los socialistas de Castilla y León temen “lo peor” y por la que estarán “vigilantes” para que la Junta “cumpla lo que no ha querido cumplir en 20 años y nos ha llevado al verano más negro y calcinado de nuestra historia”.