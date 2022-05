El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, planteó ayer que Castilla y León sea una “región maternal” para atajar la “emergencia demográfica”, donde el apoyo a la maternidad será “una política prioritaria”, y lamentó que hasta ahora no se haya sido capaz de “retener el talento”. “Reivindico la figura de las mujeres, portadoras y dadoras de vida, y su papel fundamental en la sociedad a todos los niveles”, afirmó García-Gallardo en su comparecencia en la Comisión de la Presidencia de las Cortes para exponer su programa de legislatura, del que aseguró que la perspectiva de familia estará presente en todas las iniciativas de la Junta.

Partió el vicepresidente del dato de que en 2021 no hubo nacimientos en más de la mitad de las localidades de la región, lo que aprovechó para censurar a los que se lamentan de la pérdida de población, pero fomentan, al mismo tiempo, “la cultura de la muerte, con leyes de eutanasia y de aborto libre”.

García-Gallardo sostuvo que han empezado a fomentar la natalidad en el mundo rural, con la medida de elevar hasta el 40% la deducción autonómica por nacimiento o adopción en el IRPF. A lo que unió nuevas ayudas a la natalidad, en toda la región, en función del número de hijos, hasta 2.500 euros por cada uno. “Somos conscientes de que nos enfrentamos a una emergencia demográfica”, remarcó, por lo recalcó que el apoyo a la maternidad es una política prioritaria para Vox.

“Las autonomías, un lujo que no nos podemos permitir”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sostuvo ayer que Vox no quiere “construir nuevas naciones y nacionalidades”, a las que atacó como un elemento de desigualdad y para “disfrazar el independentismo”, y sentenció que las autonomías “son un lujo que no nos podemos permitir”. García-Gallardo, que cerró la ronda de los miembros del Ejecutivo autonómico para explicar sus programas de legislatura en las Cortes, arrancó su intervención con la aseveración de que no renuncian a revisar la organización territorial del Estado, aunque a falta de consenso, afirmó que van a impulsar aquellas políticas acordes con sus valores y compromisos adquiridos.

“Vox no quiere construir nuevas naciones, ni inventarse nacionalidades”, sentenció, para calificar a las nacionalidades como “un eufemismo para ocultar –o sedar– el independentismo disfrazado desde hace 44 años”. “Un engaño para todos, una estafa para España. La ruina para los españoles”, calificó. Según García-Gallardo, el estado de las autonomías “ha derivado en un proceso de desintegración progresiva del propio estado, que ningún gobierno ha querido o sabido contener”. “Cada vez más personas creen que las autonomías son un lujo que no nos podemos permitir”, manifestó. Así, señaló que los ciudadanos perciben a las autonomías “como una fuente de desigualdades, y de enfrentamiento entre españoles que merman las capacidades de progreso”.

Vox acusa al Gobierno de Sánchez de pervertir a niños con educación sexual

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en esta comunidad, Juan García-Gallardo, afirmó ayer que no permitirá que el Gobierno de España “pervierta a los niños” con una “educación sexual que califican de completa, a una edad impropia”. Durante su comparecencia ante la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León para presentar sus proyectos para la legislatura que acaba de arrancar, García-Gallardo defendió la necesidad de introducir en la acción política una “perspectiva de familia”, como “principal núcleo de socialización del ser humano”, que en su opinión “se está viendo mermada” por leyes “injustas y nocivas”, con “ataques incesantes”.

“Nosotros creemos en el núcleo familiar como germen de formación, maduración y estabilización de las personas; un hogar donde padres e hijos, también abuelos, conviven y se enriquecen mutuamente desde su libertad”, argumentó García-Gallardo. En este punto, el vicepresidente alertó de las intenciones de “adoctrinamiento ideológico” en las aulas y se centró en su oposición a que la normativa de educación a nivel estatal promovida por el Gobierno “pervierta a los niños de Castilla y León, con una educación sexual que califican de completa, a una edad impropia, como anunciaron la pasada semana”, informa Efe.