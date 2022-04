El líder de Vox en Castilla y León y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aseguró ayer que “Soria necesita apoyo e inversión, no pervertir sexualmente a las adolescentes”, en respuesta al respaldo del Ayuntamiento de la capital a unas jornadas feministas, que incluyen un taller que lleva por título “Píntate el toto”, dirigido a mujeres mayores de 16 años.

García-Gallardo eligió su perfil en Twitter para rechazar la iniciativa del Consistorio soriano y expresar su opinión sobre las necesidades de la ciudad de Soria, como había hecho este sábado Mariano Veganzones –futuro consejero de Industria– en la misma red social. Para ello, compartió en su “tuit” una imagen del taller, que se celebrará el 16 de abril, de 11 a 13 horas, en el Centro Social Gaya Nuño de la capital.

El vicepresidente cuestionó el apoyo institucional al II Ciclo de Encuentros para el Feminismo de Soria, que incluye el taller “Píntate el toto”, que impartirá Laura Marín Serrano, estudiante de Publicidad y Relaciones públicas, creadora de la marca Olé tu toto y concretamente de “Las Toto Bags”, bolsas de materiales sostenibles personalizadas con diseños únicos. Su proyecto se basa en la reivindicación de la visibilización de la vulva.

Los organizadores indican que se trata de un taller teórico-práctico sobre la problemática que deriva de una falta de educación sexual feminista, y que consideran que en el mundo patriarcal, la vulva y el placer femenino están “completamente invisibilizados”.

Por tanto, los responsables del Ciclo aseguran que el objetivo de esta actividad es la construcción de la sexualidad femenina y la relación con la genitalidad. Para ello, las participantes, que deben llevar camisetas que “puedan mancharse”, pintarán vulvas en “totes bags” para sacar este tema a la calle.

Igea califica la reacción de “mojigatería”

El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, instó ayer al dirigente de Vox Juan García-Gallardo, que lo sustituirá en el cargo, a ponerse a gobernar “de una vez” en lugar de demostrar su “mojigatería”, tras denunciar que el Ayuntamiento de Soria apoye un taller sobre la sexualidad femenina. En su perfil de Twitter, Igea se dirigió a Juan García-Gallardo, procurador por Valladolid de Vox, para advertirle que no puede considerarse una “perversión” sexual que en un taller se invite a “pintar vulvas en bolsas de tela”, aunque esto pueda o no ser un actividad “subvencionable”. “A ver si os ponéis a gobernar de una vez. Que hay cosas más serias que hacer que demostrar vuestra mojigatería”, añadió Francisco Igea, después de que García-Gallardo asegurara este domingo en Twitter que “Soria necesita apoyo e inversión, no pervertir sexualmente a las adolescentes”, en respuesta al respaldo del Ayuntamiento de la capital a unas jornadas feministas, que incluyen un taller que lleva por título “Píntate el toto”, dirigido a mujeres mayores de 16 años.