Villegas desautoriza a Igea: "No habrá intercambio de cromos"

Villegas desautoriza a Igea: "No habrá intercambio de cromos"

El secretario General de Ciudadanos, José Manuel Villegas, desautorizó hoy al vicepresidente de la Junta y dirigente de la formación naranja, Francisco Igea, que ayer dijo mostrarse "dispuesto a todo", como a replantear los acuerdos en las comunidades en las que cogobiernan, también en Castilla y León, a cambio de un pacto entre las fuerzas constitucionlistas.

"No va a haber una propuesta de cambio de cromos ni nada por el estilo" pronunció tajante José Manuel Villegas, que compareció ante los medios de comunicación tras la reunión de la Ejecutiva Permanente del partido, que se celebró tras la dimisión de Albert Rivera como presidente.

Villegas recordó a Igea que la política de pactos la lleva precisamente la Ejecutiva Permanente del Partido, y confirmó que "no hay ningún tipo de oferta en ese sentido". "Los pactos autonómicos están para mantenerse" incidió, y aseguró que un vicepresidente de comunidad autónoma no puede tomar esa decisión saltándose a los órganos centrales del partido, "eso no es así", recalcó.

Por contra, sí que solicitó a Pedro Sánchez "que rectifique" en su apuesta por aliarse con Pablo Iglesias porque, según dijo, "tiene alternativa" con un acuerdo con los constitucionalistas para desbloquear la formación de gobierno.

Villegas aclaró que no se trataría de una acuerdo de coalición sino "de desbloqueo", siempre y cuando Sánchez asuma el mínimo de diez puntos y reformas que Ciudadanos ha venido planteando durante toda la campaña electoral.