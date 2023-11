El alcalde de Burganes de Valverde atribuye a su antecesora adjudicaciones "sin contrato" a su cuñado por 50.000 euros

El Pleno del Ayuntamiento de Burganes de Valverde ha aprobado con los votos del equipo de Gobierno de Ahora Decide contratar a un abogado para emprender acciones legales contra la exalcaldesa del PP, Atilana Martínez Mayado, por la presunta comisión de irregularidades en la contratación de servicios a un familiar directo y en al menos otras cuatro obras.

El Grupo municipal popular, que se ha abstenido en la votación, ha solicitado al alcalde, Christofer Ferrero, que se comprometa a que en caso de que no se produzca finalmente ningún reproche penal o administrativo contra Martínez Mayado, se disculpe y se retracte, y seguidamente presente su dimisión.

Cerca de una treintena de vecinos han seguido la sesión plenaria, un hecho "que no se había producido desde hace muchos años" en la localidad, y han terminado aplaudiendo a Ferrero tras asegurar Ferrero que toda la documentación está explicada y aportada, y que ocurra lo que ocurra no va a dimitir.

La sesión plenaria ha durado poco más de veinte minutos. Christofer Ferrero ha desgranado las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión por su antecesora tras explicar que "el único punto a tratar hoy en este pleno, se debe a nuestra deuda con el pueblo, pues nos comprometimos a llevar a cabo una plena transparencia y a revisar la gestión anterior de los últimos años".

Ferrero se ha referido primero a la pavimentación de la avenida San Isidro, obra que finalizó y fue certificada el 14 de junio, tres días antes del cambio de Gobierno. Según la memoria de la actuación se habían usado 75 metros cúbicos de hormigón. Un estudio de arquitectura tras realizar una medición detectó que solo se emplearon en la pavimentación "30 metros cúbicos de hormigón como mucho" y faltaban 45 metros, que habían sido abonados.

La segunda presunta irregularidad afecta a un familiar directo de la exalcaldesa Atilana Martínez. Según la "investigación" municipal que ha dado pie a este Pleno, "hay facturas por importe de más de 49.000 euros, desde septiembre de 2019 a junio de 2023, a la empresa Transportes Bienvenido Ferrero Vara, de la cual no existe ningún contrato en este Ayuntamiento".

En muchas de estas facturas, ha precisado el alcalde, "el contenido de las mismas podría ser irregular, pues no se realiza un detalle de los trabajos realizados, más que nos encontramos con facturas en las cuales el detalle de las mismas es “transportes varios”. A mayores la empresa que realiza estos servicios es de un familiar directo de la señora Atilana Martínez Mayado por lo cual creemos que pueden existir irregularidades en lo acontecido".

En tercer lugar, Christofer Ferrero se ha referido al cerramiento de la pista de fútbol de Olmillos de Valverde. Según ha explicado, la memoria preveía el empleo de ladrillo perforado de un pie de espesor, habitual en las paredes de frontón y pistas deportivas. Sin embargo, "se usó "termo arcilla" que es más barata y más rápida de colocar. Es como si yo encargo y pago un Ferrari y me entregan un Dacia Sandero, sin desprestigiar a ninguna de estas dos marcas", ha explicado.

Tras certificarse el final de obra por los ingenieros, ha abundado, "apareció una factura por valor de 10.000 mil euros del constructor por trabajos realizados que no estaban contemplados”. Estos trabajos "no están certificados por ningún técnico, ha añadido.

La lista de presuntas irregularidades incluye otra obra más, la contratación de servicios, y la reclamación de otros trabajos de los que no habría documentación. Así, Ferrero se ha referido también a la mejora de la zona de la playa fluvial, donde se instaló una barandilla para dar cabida a la rampa de acceso al chiringuito. El equipo de Gobierno pidió una tasación del material y de la obra, que fue valorada en 1.000 euros. Sin embargo, su coste fue de 4.000, "por lo cual creemos que podrían existir irregularidades en este expediente".

Además, ha proseguido, existen "pagos a personas por la realización de trabajos varios como por ejemplo contar chopos, o realizar otras tareas, sin existir una factura correspondiente de ese trabajo, más que la existencia de un albarán o en otros casos un folio en el que se escriben las horas de trabajo".

Por último, el alcalde ha informado de que un constructor ha reclamado al Ayuntamiento el pago de 6.400 euros so pena de demanda por la ejecución de trabajos en la báscula de la localidad y no cobrados. Ferrero ha explicado que el Ayuntamiento no se hará cargo. Tras esta información ha referido "una cita reflexiva" de Aristóteles: "La única verdad es la realidad”, ha dicho. Según el equipo de Gobierno, las cantidades comprometidas en estos trabajos y servicios superan los 70.000 euros.

Tras la votación de la contratación de un abogado, el concejal del PP, Eustaquio Zanca, ha leído un escrito en el que ha definido el Pleno como "una actuación abusiva" y señalado como "única causa, la enemistad y rencillas personales, ajenas a la actividad municipal".

"El alcalde utiliza mal su cargo para tratar de dejar en entredicho material la reconocida fama y prestigio de doña Atilana Martínez Mayado, alcaldesa durante cuatro legislaturas, persona de bien públicamente reconocida en la localidad de Burganes de Valverde, por haber estado siempre comprometida con el servicio de sus vecinos de forma ejemplar y totalmente desinteresada", ha añadido.

Según el escrito leído por Zanca, "el grupo de Gobierno y su alcalde únicamente pretenden atacar injustificadamente a la señora Martínez Mayado, que durante años fue alcaldesa ejemplar, querida, conocida públicamente y reconocida en Burganes", y la denuncia "ha sido planteada con absoluta ligereza, con especial gravedad y trascendencia, y con una clara intención de generar rechazo social hacia doña Atilana, con la consiguiente descalificación de su entorno personal y social. En especial en su ámbito de actuación como alcaldesa de Burganes de Valverde".

El PP, en el supuesto de que de la investigación que pudiera llevarse a efecto no resulte irregularidad de relevancia jurídica, administrativa o penal alguna "solicita en este acto que el equipo de Gobierno, y en especial el alcalde, se comprometa formalmente a excusarse ante la señora Martínez Mayado rectificando y retractando de sus manifestaciones, imputaciones formuladas y divulgadas públicamente con el correspondiente pleno a celebrar y con idéntica relevancia de la que es objeto. Y en segundo lugar, presentar su dimisión irrevocable, como alcalde del Ayuntamiento de Burganes de Valverde".

Mientras Atilana Martínez Mayado y los dos concejales populares abandonaban la sala de Plenos, el alcalde ha dicho que no va a dimitir porque no tiene motivos para ello y el público ha aplaudido.