Benavente: La campaña de riego llega a su fin sin complicación y con la dotación prevista

La campaña de riego en la margen derecha del Tera llega a su término este sábado sin mayores problemas que los ya estimados cuando la sequía obligó a los agricultores a dosificar el agua de riego con el fin de que la dotación asignada para esta campaña llegara hasta finales del mes de septiembre. “Hemos dado agua estos días hasta el viernes porque aún hay cultivadores de pimiento y de remolacha que demandaban riego para sus cultivos”, explicó Lázaro Zarza, presidente de la comunidad de regantes de esta margen derecha del río Tera. También se ha dado agua para el riego por aspersión en la jornada de ayer jueves con el fin de garantizar el riego para los hortelanos de la zona.

Los regantes de esta comunidad cuentan con una dotación de 6.250 metros cúbicos por hectárea y se han cumplido las previsiones, según el presidente. "Hemos ido dosificando el riego durante toda la campaña. En el mes de septiembre, hemos hecho un esfuerzo mayor y los fines de semana hemos reducido más el riego para que llegara bien durante toda la campaña", explicó Zarza. "Hemos sido solidarios con el fin de garantizar el riego para todos", añadió.

Las precipitaciones de las últimas semanas han permitido a esta comunidad de regantes paralizar por completo el riego durante varios días en el mes de septiembre en que las restricciones de agua autoimpuestas por los regantes han sido más drásticas.

Son un total de 25 términos municipales los incluidos en esta comunidad de regantes que está pendiente de su modernización para garantizar una mayor rentabilidad del riego en sus cultivos. Aún no se ha dado ningún paso al respecto y no parece que vaya a hacerse pronto dado que se trata de numerosos propietarios con fincas no muy extensas.

Estos días la suelta de agua se hace a razón de seis metros cúbicos por segundo, "cantidad suficiente, más que en otros periodos de la campaña. Llega el agua, por ejemplo, hasta Bretocino donde hay algo de guindilla y también remolacha. Además hay huertos de particulares en distintos términos, huertos que se dedican al cultivo de productos para el consumo personal, que se están regando".

No será necesaria la prórroga del riego en esta campaña

No habrá prórroga este año para los regantes de la margen derecha del Tera. Ya el pasado año la sequía puso en jaque a los hortelanos de esta zona del Tera puesto que en el mes de septiembre vieron paralizado el riego desde Confederación Hidrográfica del Duero por la sequía existente.

Algo que no venía siendo habitual puesto que llegado el final de campaña a 30 de septiembre solía anunciarse la prórroga de otros 15 días más para los productos de la huerta como el producto estrella que es el pimiento.

Pero este año no será necesario. Ya lo habían adelantado los hortelanos en las primeras semanas de septiembre, las tormentas de semanas atrás arrasaron gran parte del cultivo de pimiento reduciendo su producción. Tanto es así que este año la Feria del Pimiento está prevista para una jornada, mañana 30.