"Llevo a mis personajes al límite y a que demuestren qué hacen unos por otros"

Victoria Deboise presentó ayer su primera novela "La casa de las glicinias", en La Librería de Ángela de Benavente. Esta licenciada en Historia del Arte gestora de Patrimonio Cultural y conservadora de arte siempre quiso desarrollar una carrera literaria. Se formó en escritura creativa y escritura profesional y cuando comenzó su andadura laboral respondió a una propuesta de comunicación digital en una empresa. Fue algo que inició de modo temporal y han pasado ya veinte años de eso. Es ahora cuando retoma su camino cultural.

-En estos años no ha publicado nada.

-No he publicado nada y no he mostrado lo que realizaba. Había novelas escritas que estaban deseando ver la luz. Decido cambiar mi entorno laboral y muchos amigos escritores y artistas de diferentes facetas me empujan a publicar una de mis novelas.

-¿Cómo despertó su vocación literaria?.

-La primera novela que conservo es de cuando tenía 4 años. Se llama "Los días azules". Creo que nací con la vocación literaria debajo del brazo. En lugar de hacerlo con un pan, nací con un libro. Siempre me he dedicado a escribir. Tengo escritas siete novelas para publicar. Veintitantas que piden pista y cientos de relatos. La verdad es que produzco con rapidez.

-¿Qué género literario le resulta más atractivo a la hora de escribir?

-No sé describir a qué género pertenecen mis novelas. Recientemente me preguntaban si había creado un nuevo género. Y es posible. Hablo de relaciones humanas. Hay una trama novelesca con intrigas, secretos y todo tipo de ingredientes para que una novela resulte atractiva pero lo principal que quiero resaltar son las relaciones humanas. De qué somos capaces los seres humanos, unos por otros.

-En la presentación dice que "arte y flores vertebran una enredadera de relaciones humanas".

-Sí porque el arte y las flores son dos campos que domino mucho y que me fascinan y entonces de alguna forma sirven de acompañamiento a esa trama de relaciones humanas que es la que subyace a lo largo de toda la novela. En escenarios que también forman parte de mi biografía como son el mar, de muchas partes del mundo, y ciudades y países que he visitado durante la carrera por todo el mundo. Esos escenarios y ese mar son donde ubico la acción que se desarrolla en la novela. Las flores y el arte son lo que utilizo de excusa para contarte lo que te quiero contar sobre los seres humanos y cómo nos relacionamos.

-"La casa de las glicinias" es la primera novela que edita. Háblenos un poco de ella.

-Es una novela que cada lector hace suya. Hay cientos de novelas por ahí en distintos lugares y a lo mejor he tenido el reporte de 300 personas que la han leído. Hay gente que va a encontrar una novela con un trama de arte, hay gente que va a encontrar una historia misteriosa, una historia de amor, hay gente que va a encontrar una historia de frustración, de relaciones familiares y, sobre todo, el objetivo principal es llevar a mis personajes al límite para que demuestren de qué son capaces unos por otros. Hay una pregunta que se lanza hacia mitad de la novela y en todas mis novelas está presente que es si la mayor debilidad de un ser humano es otro ser humano.

-¿Y cree que es así?

-Sí. ¿Si nos quitaran todo en la vida hasta dónde seríamos capaces de ceder? A una persona le pueden amenazar con quitarle todo lo material que posee se ve arruinada, pero si le amenazan con quitarle el ser humano que más ama todo lo material le parece poco, en comparación con el ser humano. Entonces creo que los seres humanos somos la mayor debilidad de los seres humanos.

-¿Cómo fue la génesis de esta novela?

-La génesis parte en Martinica. Yo viajo a Martinica porque tiene todos los ingredientes de lo que me fascinan. Es una isla por lo que está rodeada de mar; es una de las Antillas francesa famosa por su vegetación, la llamas "La isla de las flores", además, tiene uno de los jardines botánicos más importantes de todo el mundo que es el Jardín de Balat y por tanto está mi pasión por las flores; además, es la isla donde pintó Gaugin. Arte, flores y mar, tenía que viajar a Martinica. En el momento en el que llego y veo esos tres ingredientes y me aparecen millones de relaciones humanas que quieren que las cuente y es lo que he hecho.

-¿Cómo es el paso a la edición de su novela, a la primera vez que edita una de sus novelas?

-No me he dado ni cuenta. He sido editora-escritora y ha sido un proceso muy laborioso y sin darme cuenta ya tenía la novela editada. No me ha dado tiempo a reflexionar sobre ello. Cuando la tuve en la mano, de repente sentí como un escalofrío de y "si ahora la novela no sale, no es atractiva o no apetece". El día antes de su presentación, en preventa ya había desaparecido la primera edición. Luego tuve el miedo de "y si no gusta". Pero como es una lectura fácil, está dividida en siete capítulos, cortos, que facilitan su lectura, el lenguaje es ligero, fácil de leer, la narradora soy yo, no es un narrador lejano ,,, el segundo miedo de "si gustará" lo pasé muy deprisa porque a las 24 horas de publicarla ya l o había leído mucha gente y tenía el reporte de 150 lectores diciendo que les encantaba. Yo escribo para que la gente se sienta en paz. No soy ajena a las tragedias pero la idea es que la gente sienta paz y que cada uno la adquiera donde quiera.

-¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentra a la hora de publicar una novela?

-No me he encontrado ninguno. Tengo los mismos que las personas que editan con pequeñas editoriales, que es la falta de publicidad, tú misma tienes que hacerte la publicidad de la novela. Hubiera tenido que someterme a sus mandatos y perdía el control de la novela. He tenido los mismos inconvenientes que los escritores que publican y no son grandes estrellas, intentar que la novela guste y que sea la novela la que se haga su propia publicidad. Los pequeños escritores, que no somos importantes, tenemos ese handicap de no tener el soporte de una marca, una inversión en publicidad.

-¿Y ahora qué va a hacer con otras novelas ya escritas? ¿Por dónde va a seguir?

-Esa es la tercera pregunta que me hago. La primera es ¿saldrá? y ha salido; la segunda, ¿gustará? y ha gustado; y la tercera ¿sigo?. Aún no lo he preguntado. Yo quiero que esta novela dé de sí todo lo posible. Hay una novela que esperando en el cajón pero ahora tengo que establecer un orden como para publicar muy distinto cada vez, como para hacer cierta cadencia. Pero lo haré si el público quiere.