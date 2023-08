Clausura la Feria del Libro de Benavente con buenas críticas de los autores y éxito de ventas

La XXIV Feria del Libro de Benavente ha llegado ya a su clausura con un balance muy positivo por parte de los participantes, tanto librerías, como autores y editores, que agradecen el interés del público benaventano por acercarse a los libros y hacerse con ejemplares de distintas temáticas y géneros literarios.

En un recorrido por cada uno de los expositores que han participado este año en la nueva edición de la feria, el público, muchos benaventanos pero también visitantes, se encuentra con dos expositores de la ciudad habituales de cada feria. Librería Futura, con sede en Benavente, ha cumplido ya 23 años apoyando esta iniciativa municipal con su presencia y sus propuestas para lectura de todo tipo de público. "La gente se deja asesorar", explica Susana García y este año ha sido un gran atractivo toda la obra del pregonero de la feria, Jorge Molist. Aquí también han tenido una salida importante los libros infantiles.

También el Centro de Estudios Benaventanos Ledo del Pozo ha estado presente un año más con sus publicaciones, además de la presentación de su revista Brigecio y otros libros. Este año, aseguran, la feria ha estado "muy concurrida" y, aunque el objetivo del CEB no es vender libros, asegura que sí que han tenido gran demanda de publicaciones y ha logrado hacer numerosos socios.

Es el tercer año que acude a la feria la Librería Maldonado de Laguna de Negrillos. "Me voy muy contento. Se siguen vendiendo los clásicos. Aunque parezca mentira hay gente que aún no tenía libros como “La sombra del ciprés es alargada”, o “Cinco horas con Mario” o “La rebelión de la granja”. Yo siempre traigo libro usado, de segunda mano. Hago la selección de cosas un poco comunes, de las que has oído hablar, o que has leído en la biblioteca o de las que guardas cierta nostalgia y no ves tan fácilmente", señaló David de Dios.

Cristian Velasco, de Ediciones Velasco, ha repetido este año y asegura que "ha ido muy bien. Es el segundo año que estamos aquí. Hemos comprobado que al público de Benavente le gustan los libros, tiene buen criterio y no lee cualquier cosa. Eso nos satisface y también nos beneficia" y añade que "hemos incrementado las ventas en un 60% respecto al pasado año. Ha habido más gente y también nuestro catálogo está creciendo. Nos vamos muy satisfechos". Entre las novedades que se han podido adquirir en Benavente están "Cien cruces arrasadas", una preciosa novela distópica; una novela enmarcada en el realismo mágico que es "El fabuloso zoológico ambulante"; una novela negra con mucho éxito, "Días de arañas, buitres y ovejas"; una novela de una autora argentina que es "La señorita Berta"; y una novela dura, ambientada en la Guerra Civil, "Sentencia".

La Librería de Ángela, que tiene su sede en Benavente, hace un balance positivo de la feria. "Estamos muy contentos. Ha venido mucha gente y hemos tenido muchas ventas". Asegura Ángela Pérez que "ha arrasado" toda la obra de Jorge Molist, pero entre los "tops" están también "De la música del mal" de la autora zamorana Yolanda Fidalgo o la obra de la valenciana Sonia Valiente. Destaca también Ángela la obra de Isabel Ruiz Ruiz que es ilustradora y escritora y "ha hecho un trabajo excepcional de cinco volúmenes sobre mujeres. Dos novelas gráficas suyas, “Dentro” y “Fuera” sobre las mujeres represaliados durante el franquismo que también ha demandado la gente".

Varios autores han estado presentes estos días en el expositor de la Asociación de Escritores de Madrid tanto en las presentaciones como conversando con el público, firmando ejemplares y haciendo recomendaciones a los lectores. Val Marchante asegura que "está siendo una feria muy buena, en la que estamos viendo más público interesado en nuestras obras. Me encanta el tú a tú con el público. Puedes ofrecer al lector tu obra, puedes explicarla y a veces el lector se siente identificado, te cuenta su historia, es muy interesante". Marchante a esta feria ha traído tres obras "Elijo vivir la terapia de las sonrisas", su experiencia con la superación de un cáncer escrito como novela autobiográfica. Un poemario dedicado a la mujer e ilustrado, "Esencia que el viento dispersa" y "Sombras ocultas en la mochila", un libro de relatos breves ilustrado por ella sobre distintas historias de la vida, "cuyo hilo conductor es todo lo que nos va marcando desde la infancia".

Margarita Campos, también presente en Benavente, explica que "lo más importante para un escritor es el contacto con el público. Sentir sus vibraciones, sus emociones cuando nos leen. La mejor manera que hay de hacerlo es en una feria como la de Benavente". Campos ha agotado en esta feria "Sendero de sentimientos" y ha tenido muy buena aceptación la segunda edición de "Las caras de la sal". Señala Campos que "es una satisfacción que lectores que ya te conocen vengan buscando obras tuyas". Y puso en valor la organización de la feria.

Otra poetisa, Victoria Olaya, explicó que "la feria ha ido súper bien. La gente de Benavente es una lectora mágica. El contacto con el público es maravilloso, un caballero se llevó un poemario mío y me ha traído unas hojas porque sabe que soy jardinera. Además estamos en un entorno precioso, coordinación excepcional y muchos lectores".

Mientras que Sandra Escudero García, también presente en la feria, señaló que "la acogida es fantástica y la gente muy receptiva. El público está hablando con el autor e interesándose también por los autores que somos menos conocidos. La gente se interesa, se acerca y compra". En su caso ha tenido mayor demanda de su novela negra, aunque cuenta con novela histórica y literatura infantil.

Por su parte, Dores Grego, que repite este año en la feria con esta asociación de escritores, asegura que "me he enamorado de Benavente, a la gente le gusta leer y estoy encantada. Si el año viene cuentan conmigo, estoy aquí. Este año he venido con mi cuarto libro de la saga de realismo mágico "El señor de la razón" y la cuarta edición del primer libro".

Se ha estrenado en la feria Susana Noeda, con la Editorial a Adeshoras "con literatura más de autor" y la Editorial "Anexo" sobre Humanidades. "Uno de los libros que más se vende es "Memoria de la Filosofía". Tenemos un catálogo de poesía muy amplio y una antología de Miguel Hernández de la que también hemos vendido bastantes ejemplares".

Pedro Moreno repite un año más. "Nosotros estamos encantados de venir, son ya muchos años. En este caso con dos editoriales de León como Cultural Norte y Lobo Sapiens. Es cierto que desde la pandemia ha bajado mucho el tema de los libros, pero la de Benavente es una feria que sigue funcionando y estamos contentos de participar. Hay gente, hay actividades y todo son facilidades. La gente viene a descubrir las novedades que tenemos y lo que más nos interes

a es que nos conozcan".

La Editorial Palabras de Agua también ha valorado positivamente la feria. "Es el tercer año y nos ha gustado muchísimo. La gente está esperando que llegue la feria para poder ponerse al día de libros. Nos van conociendo de año en año y vienen porque les han gustado las recomendaciones y vienen pidiendo más. Traemos mucho infantil, juvenil y narrativa", explica Ana Coto.