“Esta novela es un modo de abrirme al mundo, con ella he ganado mi libertad”

“Aprendí” es la novela escrita por Ana Llamas González, quien lleva más de treinta años en Benavente y ha pasado su infancia en Vega de Tera. Ana asegura que es la protagonista de esta historia con la que ha conseguido dejar atrás el miedo inculcado en el seno familiar y a raíz de la “dictadura” impuesta por su padre. Ana aprendió de aquellos años que hay que encontrar la parte “buena” a las vivencias y escribir ha supuesto para ella “la libertad”. En Benavente ya ha realizado un par de presentaciones y el día 17 de febrero presentará su novela en Zamora, en la Biblioteca Pública. En Benavente, lo hará en la Feria del Libro.

–Para el que no le conozca, ¿quién es Ana Llamas González?

–Soy una chica que llevo muchos años viviendo en Benavente y tengo un negocio de limpieza y tengo pasión por la escritura desde muy pequeñita. La falta de tiempo, demasiado trabajo, es lo que me ha impedido embarcarme en esto antes, mandar el libro para su publicación pero estoy muy contenta con la publicación de la novela. Yo soy de un pueblo precioso, de Vega de Tera porque aunque nací en Alemania desde pequeñita vine al pueblo. Y llevo ya casi treinta años en Benavente.

–Acaba de publicar tu primer libro, “Aprendí”. Cuéntenos cómo comenzó esta aventura.

–Esta aventura empezó prácticamente cuando nació mi hijo. Es cuando empiezas a aprender de la vida, todo el mundo dice que de los hijos aprendemos mucho, y es así. Yo escribía lo que no entendía. Cuando eres madre ya empiezas a entender que no estás tan equivocada, ves que tienes que salir al mundo y ver que por ahí fuera hay cosas maravillosas. En mi casa yo tenía, vamos a decirlo así, una “especie de dictadura” donde se decía y se hacía lo que decía mi padre siempre. Empecé a escribir muy despacio, muy poco a poco e iba guardando todo aquello que escribía, lo que más me gustaba. Y así empecé a escribir esta historia.

–La historia de la novela, ¿es su propia historia?

–Es una novela, pero mi personaje es cien por cien real. La protagonista de esta novela soy yo. Es el aprendizaje de mi vida que yo h e ido descubriendo poco a poco.

–¿Puede describirnos su novela?

–Es un libro autobiográfico en lo que a mí se refiere y está construido a base de todas las anécdotas que yo viví, pero he cambiado a los personajes que me acompañan en esta historia para que nadie se sienta inmiscuido en ella. La base fundamental de este libro es que está dedicado a las mujeres como mi madre, que han permanecido siempre en silencio porque el miedo lo superaba todo. Es un homenaje a todas esas mujeres que no se dan a conocer, que le trastornan la vida de tal manera que no evolucionan. Todo el mundo merece tener una historia, merece contarlo.

–¿Usted fue capaz de superar el miedo?

–Han sido muchos años. Después de muchos años, gracias a la ayuda de los amigos, después de ser mamá, llega un momento que dices “basta ya”. Y di el paso de contarlo. Esta novela ha sido una manera de abrirme al mundo.

–Cuando ha releído la novela, ¿se ve reflejada en la historia, en el personaje?

–Me veo reflejada al cien por cien. Lo que yo era, hace muchos años. Este libro dice cómo yo he aprendido a ser feliz, a coger lo bueno de la vida, todo tiene un lado bueno, hasta las personas malas tienen un lado bueno. Yo escribía y no entendía cómo una persona, tu padre, que debería de quererte, te podía hacer tanto daño. Pero hay cosas buenas que he trasladado a mi vida. En esta novela describo mucho el miedo, la inutilidad que me inculcó mi padre por el hecho de ser mujer. Me repetía que no valía para nada y que si no me casaba no iba a ser nadie. Pero he logrado superarlo y estoy contenta porque me he ganado la libertad, aunque haya pasado mucho tiempo. Mi madre siempre me decía eso de “no dejes nunca que un hombre te mantenga”. Es algo que hoy puede parecer extraño pero que yo aún lo creo, no hay que depender de nadie.

–Hablando del libro, ¿qué trabas ha ido encontrando en el camino hasta la publicación?

–No ha sido difícil publicarla. La falta de tiempo ha sido la mayor dificultad porque yo he vivido mucho para los demás. Pero si tienes una ilusión grande como esta que tenía yo, hay que tirar para adelante. Yo investigué una editorial y a las dos semanas me han llamado y me han dado una crítica y me han dado una respuesta muy buena. La dificultad ha venido cuanto tienes que pagar un precio por editarla.

–Ya ha realizado algunas presentaciones, ¿cómo le tratan los lectores?

–La respuesta de la gente ha sido maravillosa. Todos los días tengo mensajes animándome. Eso me alimenta mucho la ilusión. Los lectores me están tratando muy bien. El mundo está lleno de gente buena.

–Echando la vista atrás, ¿le daría algún consejo a Ana Llamas de hace años?

–Claro. Le diría: escribe todo eso que tienes en la cabeza que es bonito y hazlo cuanto antes porque no solo puedes ayudar a otras personas, te puedes ayudar a ti misma. Hubiera sacado más provecho de mí misma, me hubiera alimentado antes de esta pasión, no me hubiera sentido tan inútil y tan tonta.

–¿Qué referentes literarios tiene?

–Tengo muchos, pero empecé a escribir con Isabel Allende. Esa frase suya “escribe para que no lo lleve el viento”, me engrandeció y empecé a escribir diarios. Tengo un libro escrito de cuando tenía 15 años y no sabía nada de la vida, no tenía respuestas en casa. Leer te alimenta mucho el conocimiento. Y ahora mismo soy una apasionada de Almudena Grandes. Hay una frase de ella que me encanta “aprendí que la alegría es superior al odio”, es algo que he aprendido yo para seguir y avanzar.

–¿Está trabajando en algún otro proyecto?

–Estoy en la fase de tener un montón de folios tachados con esa fuerza y pasión que te da la gente. Bastante más actual que lo que he reflejado en la novela. Con todo lo que yo he aprendido.