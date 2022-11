Los contenedores de la zona centro de la ciudad han mudado de imagen. O al menos esto es lo que ha pretendido la Concejalía de Medio Ambiente revistiendo una veintena de ellos con vinilos de fotografías antiguas y actuales de monumentos y también de festejos y tradiciones locales.

Los contenedores tuneados en esta primera fase, a la que sucederán otros en diferentes puntos de la ciudad, se encuentran en las plazas de Santa María, de la Madera, del Grano, Toril, y en la antigua plaza de las Gallinas.

"Se trata de recordar la imagen antigua de la ciudad y en otros, actuales, y comprobar cómo han cambiado o afectado el paso del tiempo, del pasado al presente. En la medida de lo posible se ha procurado ubicarlos vinculándolos a su entorno original", ha explicado el concejal de área, Manuel Burón.

La Concejalía, que ha realizado un gasto de 1.452 euros, busca por un lado "cambiar la imagen de los contenedores de basura y ofrecer otra más artística haciéndolos más atractivos con estos vinilos".

Por otro lado, "es una forma de vincular y proseguir la puesta en marcha por la Concejalía de Turismo al iniciar la decoración de los escaparates de los locales comerciales cerrados en Benavente".

Con este ornamento se persigue, ha señalado el concejal, "emplazar a los benaventanos a mejorar el cuidado de los bienes públicos y comunes", ha añadido antes de precisar que esta iniciativa de decorar con vinilos los contenedores "es una idea bastante novedosa al hacerlo con motivos turísticos".

"Si bien el vinilado de contenedores ya se aplica en algunas ciudades, en la mayoría de los casos son con motivos o campañas para animar al reciclaje".

La veintena de contenedores comprenden variedad de detalles benaventanos: el Puente de piedra, Torre del caracol, Plaza Mayor, Iglesia San Juan, Casa Solita (interior y exterior), Plaza del Grano, Virgen de la Veguilla, fachada Teatro, imágenes de nuestra fiesta del toro Enmaromado, Plaza Santa María e interior del templo, Hospital de la Piedad y la plaza (creo que entonces era conocida como Plaza de las Palmeras…), y las Calles Santa Cruz y Avda. Federico Silva, estas como eran en la mitad del siglo pasado.

La pretensión de la Concejalía de Medio Ambiente es proseguir avanzando el próximo año 2023 y extender esta actuación a otras zonas de la ciudad. Manuel Burón ha explicado que el equipo de Gobierno es consciente de que "habrá diversidad de opiniones y gustos al respecto".

"A unos les gustará y a otros no, pero lo que está claro es que hemos adoptado esta decisión y la ejecutamos llevándola a la práctica. Sólo se puede equivocar quien actúa. Y, desde luego, este equipo de gobierno de lo que no puede pecar es de inacción o no tomar decisiones.