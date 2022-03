La Policía Local identifica un coche haciendo derrapes en 25 Años de Paz

La Policía Local identificó el sábado un vehículo que había estado realizando derrapes nocturnos en el barrio de 25 Años de Paz.

El suceso se produjo veinte minutos antes de la media noche. Un vecino alertó de que un coche estaba protagonizando este tipo de conducción peligrosa en las calles del barrio.

El vehículo, de color naranja y con franjas, estaba estacionado en una de las calles del barrio cuando llegó, poco después, la patrulla policial.

Los agentes comprobaron la matrícula del vehículo y revisaron si tenía todos los papeles en orden. Todos los documentos estaban en regla, así que los agentes no pudieron actuar contra el conductor pese a haber sido alertados vecinalmente de lo que acaba de ocurrir.

La Policía Local no puede formular denuncia si no es testigo directo de la presunta infracción, o si la denuncia no está respaldada por un testimonio declarativo y firmado de terceras personas, como ocurrió en este caso.

Peligro para tercera personas

Este tipo de infracciones se llevan produciendo en distintos puntos de Benavente desde hace meses, fundamentalmente en las avenidas y en los accesos a la A-6, según ha confirmado la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

Derrapes, trompos, acelerones y vulneraciones de los límites de velocidad en el casco urbano no solo son infracciones contra la normativa vial, también comportan peligro para peatones, conductores, vehículos y bienes.

Tras el incidente del sábado, que ha coincidido en el tiempo con la instalación de las seis primeras cámaras de vídeo vigilancia en el centro del casco urbano, fuentes municipales explicaron que previsiblemente se instalarán unidades en 25 Años de Paz, donde se han producido episodios similares.

Hace apenas dos semanas, un vehículo provocó daños a cinco coches estacionados en la carretera de la Estación y en la calle Perpetuo Socorro de madrugada. El conductor, identificado por los agentes, estaba ebrio.