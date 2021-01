La industria de la Construcción, no siendo sector esencial, se ha comportado como tal, y no ha dejado de trabajar en todo 2020, excepto dos semanas, para adaptarse a la nueva situación, bien es cierto que no sin problemas de suministro y de traslado de mano de obra. Con los protocolos adoptados, hemos tenido muy pocos contagios, incluso un 20% menos de accidentes.

Para seguir avanzando, estamos siguiendo las propuestas de la Unión Europea, y las nuevas tendencias, que requieren un gran esfuerzo para nuestras empresas. Estos son: DIGITALIZACIÓN, ECONOMÍA CIRCULAR Y TRANSICIÓN VERDE.

Para ello en nuestra Comunidad Autónoma se está desarrollando un Plan de Inversiones. Con proyectos basados en:

-Desarrollo de nuevas Tecnologías. (I+D+i).

-Adaptación a la nueva forma de trabajo.

-Mejorar la Eficiencia, Social y Medioambiental.

-Agenda Digital y Transición Ecológica.

-Plan de Rehabilitación Urbana y Rural.

-Planificación de la obra Pública.

-Depuración de aguas en su totalidad.

-Fomentar la Energía Verde para igualar el consumo.

-Construcción de viviendas Passive House

-Priorizar la Economía Circular.

Estas son las normas que hemos establecido en el Sector en concordancia con la C.E. para acceder las inversiones.

Para la puesta en marcha y continuar con estos proyectos basados en la Digitalización, economía circular y transición verde, se tendrá el apoyo de las inversiones que vienen de Europa en el Plan de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU), y que para España son 72.000 M de euros. En estos momentos nuestro sector representa, un 9.5% del P.I.B. y un 6,5% del empleo.

Es un sector Altamente Tecnificado, que engloba al 7´% de las empresas Innovadoras, de forma que:

-Somo lideres y Prioritarios por encima de la Unión Europea.

-Somo Sostenibles y con Gran Penetración en los Mercados Mundiales.

-Tenemos RRHH muy cualificados y eficientes.

-Nuestra Innovación, es abierta.

Propuestas para Zamora y provincia:

-En principio hacer hincapié en Reconstruir Confianza e ilusión, convirtiendo el golpe que ha supuesto la pandemia en una OPORTUNIDAD. SURSUM CORDA- Levanten sus corazones- Reclamando y exigiendo las inversiones que históricamente se le deben a Zamora.

-Aplaudamos y apoyemos las ideas y el esfuerzo que está realizando ZAMORA 10, con sus múltiples proyectos, alguno ya en marcha.

-Añadiríamos alguno que consideramos favorece para la actividad económica y la creación de empleo como:

Ejecutar el tramo de la autovía A-11, entre Zamora y la frontera portuguesa.

Proyectar el tramo de autovía entre la A-52 (Puebla de Sanabria) y Braganza utilizando el procedimiento de PPP Colaboración Publico Privada, como se hizo en la A-66 Benavente Zamora y que tan buen resultado dio en cuanto a plazos.

Depuración de aguas residuales en la totalidad de núcleos urbanos.

-Favorecer la Rehabilitación de Viviendas poniendo en marcha el IEE, Informe de Evaluación de Edificios, encaminado a cumplir los Pactos Verdes, y como consecuencia la generación de mucho empleo.

-Desarrollar Áreas de Rehabilitación Urbanas y Rurales, para que, junto con la Digitalización y el teletrabajo, se puedan hacer más apetecibles los pueblos para los habitantes de las ciudades.

-En Zamora Capital, consideramos varias actuaciones prioritarias.

Modificación del PECH, Plan Especial del Casco Histórico, haciendo más flexibles las normas del interior de las viviendas, de forma que se incentive su recuperación, para uso habitacional y turístico.

Desarrollar un Plan Integral de Aprovechamiento de la zona que se extiende desde la Estación del FF.CC, hasta el Valderaduey, con el objetivo de que se implanten empresas junto al AVE en un Polígono Tecnológico.

Recuperar el Proyecto del Palacio de Congresos que ya estuvo adjudicado en 12 M de euros, inversión mucho menor que en Ávila con 35 M de euros o León con más de 120 M de euros y que obtienen magníficos resultados de explotación. En el caso de Zamora los Congresos, podrían estar vinculados al románico, al vino, al queso, el turismo etc. Hacer visitable la Torre de la Catedral y el Cimborrio, como en las otras catedrales de Catilla y León. Se podría ubicar en la Torre un Centro de Interpretación del Románico Zamorano. La Asociación de Guías Turísticos dan fe de que todos los turistas preguntan por ello. La construcción de un Canal Olímpico Internacional, sería un revulsivo para Zamora. Se podría hacer en la Aldehuela junto a IFEZA aprovechando parte de sus instalaciones. También u área recreativa acuática para ciudadanos, deportistas y visitantes. Por último, recordar a nuestra Instituciones que, si no se tiene preparados los proyectos, difícilmente se podrá disfrutar de los fondos que vienen de Europa.