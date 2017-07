Una edil socialista presenta una denuncia por amenazas y daños en sus vehículos

"No te vas a librar fácilmente de nosotros. Vamos a por ti". Estas son algunas de las amenazas contenidas en un anónimo recibido por una concejala del equipo de Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Toro, amenazas que la afectada ya ha puesto en conocimiento de la Policía Local y de la Guardia Civil para que inicien la correspondiente investigación y traten de identificar al autor o autores. La edil socialista explicó a este diario que el pasado jueves recogió del buzón de su domicilio un anónimo dirigido a ella en el que, además de "graves insultos", se proferían amenazas que, desde el principio, relacionó con el ejercicio de su cargo como responsable de varias concejalías.

Al día siguiente comprobó como uno de sus vehículos, que se encontraba aparcado en las inmediaciones de su domicilio, había sido objeto de actos vandálicos, daños que se suman a los provocados en otro turismo propiedad de su familia, al que destrozaron la tapadera del combustible. Ante esta situación, decidió poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas del Orden para tratar de esclarecer si están relacionados y para identificar a los responsables. No obstante, la afectada tiene claro que estos hechos están relacionados con el ejercicio de su cargo y que no se trata de un "caso aislado", ya que los autores "saben donde vivo y qué coches tengo". La edil socialista reconoció ayer no sentir miedo por las amenazas proferidas en el anónimo, aunque si "cierta angustia", sobre todo por sus hijos. Aunque tiene "sospechas" sobre quién puede estar detrás de estos hechos delictivos, espera que la investigación sirva para identificar al autor o autores. No obstante, dejó claro que estos hechos, lejos de amedrentarla, suponen una inyección "para seguir trabajando con más ganas para que Toro siga creciendo". Además, precisó que, durante los dos primeros años de mandato, no ha tenido "problemas" ni con colectivos ni con ciudadanos en el ejercicio de sus funciones, a pesar de que, en ocasiones, ha recibido críticas por su gestión que ha asumido de una forma constructiva, porque "de los errores se aprende y ayudan a mejorar".