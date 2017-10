Desguaces Casquero quiere seguir al alza

Sin apenas tiempo para saborear la victoria ante Narón en la que los blanquiazules del Desguaces Casquero fueron bastante superiores al conjunto local, que sólo se mantuvo en encuentro por la sensacional tarde que tuvo su cancerbero Arrivi, los de José Bertolín viajan hasta la complicada cancha del Leis Pontevedra para jugar a partir de las 17:00 horas en uno de los pabellones clásicos de la categoría.

No han comenzado muy bien los pontevedreses, pues no conocían la victoria hasta la pasada semana, pero Leis Pontevedra es un clásico en la categoría y en su feudo se convierte en uno de los rivales a tener en cuenta. Pese a sumar su primera victoria en la cuarta jornada de liga, los gallegos habían arrancado ya dos empates, lo que les deja con cinco puntos y una sola derrota, lo que les ayuda a seguir creciendo hasta unos puestos más altos de los que ocupan en la actualidad, objetivo que persiguen los gallegos.

El míster local, José Bertolin, no ha tenido que hacer esta semana ningún descarte debido a las cuatro lesiones que tienen los blanquiazules del Desguaces Casquero, que únicamente pueden viajar con doce jugadores del primer plantel y que esperan ir vaciando la enfermería.

Bertolín no puede contar ni con Alex ni con Arafa, y además Yayo ha recaído de su lesión de tobillo y se suma a la lista de jugadores no disponibles. Por otro lado, Marcos Vara continua con su recuperación por lo que aún no está a pleno rendimiento y deberá esperar alguna semana más para ser de la partida.