"Quiero conseguir el récord mundial de 24 horas en mi categoría"

María José Tomaz de Aquino, de 58 años, es ultra fondista del club Vino Toro Caja Rural. Es subcampeona de Mundo de la categoría Masters M-55 con una marca de 170 kilómetros y 156 metros. En el Mundial disputado el pasado fin de semana, tuvo una caída y le tuvieron que curar varias partes del cuerpo. Esto le hizo perder una hora y fue incapaz de conseguir su objetivo de lograr el título.

-¿Cómo han ido las pruebas que ha disputado hasta ahora durante esta temporada?

-He estado muy bien, en todas conseguí pódium. En las Palmas 24 horas fui primera, en el Mundial fui medalla de plata.

-¿Cuáles son los objetivos que se marca para lo que resta de temporada?

-Mi objetivo son las 24 horas y hacer 190 kilómetros para batir el récord de España.

-En el Mundial que ha disputado sufrió una caída y tuvieron que curarle la mano, el hombro y la pierna. ¿Está satisfecha con el resultado obtenido?

-Estoy frustrada, mi meta era hacer entre 195 y 200 kilómetros pero la caída no me lo permitió. Por culpa de la caída estuve una hora en la tienda esperando a los médicos y me quedé fría y me costó media hora más recuperar el ritmo.

-Tiene 58 años, ¿hasta qué edad va a seguir compitiendo?

-Hasta que mi movilidad me lo permita. Mi hobby es correr, hay algunas personas que tiene como hobby las fiestas pero el mío es correr. Salgo a entrenar a las 5:30 de la mañana, es un deporte muy sacrificado pero sin esto no soy yo. Es mi forma de vida.

- ¿En qué momento decidió ser corredora de ultrafondo?

-Cuando hice una maratón en Brasil, conseguí pódium y a partir de ahí comencé a entrenar ultrafondo. Hay mucha gente en Brasil que vive del dinero que gana en las carreras.

-¿Cuál es su récord personal en las 24 horas?

-El Ultramaratón 24 horas Río Fuzileiros Navais, donde recorrí 191 kilómetros

-¿Cuál cree que es la característica principal, a parte de la resistencia, que debe tener un corredor de ultrafondo?

-Una persona que quiera ser corredor de ultrafondo tiene que tener una musculatura fortalecida, debe estar preparado psicológicamente, tiene que frecuentar gimnasios y tener un entrenador personal que le establezca una tabla de ejercicios y de alimentación. Mi entrenador Fredy Lorenzo me prepara antes, durante y después de las pruebas.

-¿En algún momento de las competiciones se sintió favorita o es algo que nunca le pasó por la cabeza?

-En una de las pruebas sí que me sentía favorita porque iba primera y la segunda clasificada iba 15 kilómetros por detrás de mí y ella era la que tenía el récord del mundo

-Ha realizado muchas competiciones. ¿La preparación que lleva a cabo cambia si las condiciones climáticas son determinantes?

-La preparación para las competiciones siempre es la misma, lo único que cambiamos es el tipo de ropa que utilizamos, dependiendo si hace más frío o más calor. El frío de Zamora lo llevo muy mal porque estoy acostumbrada a las altas temperaturas. También influye el tipo de suelo de la competición.

- ¿Qué consejo le daría a una persona que quiera iniciarse en este tipo de competiciones?

-Tiene que asegurarse que está capacitado para este tipo de pruebas, tanto física como psicológicamente. Tienen que contar con un entrenador personal que este especializado en la competición. En unos de los últimos maratones que he realizado murió una persona. Esta persona no estaba preparada para superar una prueba así y se apuntan sin ser conscientes de las consecuencias tan negativas que puede tener.

- ¿Cuál cree que será el futuro para este tipo de competiciones?

-Este tipo de competiciones irán a más, a la gente le gusta ponerse al límite y quiere superar todos los topes establecidos. En el ultrafondo no existe un límite y cada vez se irá a más. Las pruebas cuentan cada vez con más gente y esta gente viene cada vez más preparada y tiene todo más supervisado. Ahora en la competición del mundial te obligan a estar federado, tener una marca y superar unas revisiones.

-¿Qué objetivo tiene en mente antes de terminar tu carrera deportiva?

-El objetivo que quiero conseguir es el del récord mundial mi categoría. Un récord mundial de 6 días corriendo. Estoy capacitado y el cuerpo ya está acostumbrado.