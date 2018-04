Los ecos de Otero de Sariegos

73 años habían pasado desde la última vez que Joaquín Alonso Martín subió las mismas escaleras de caracol, pero al llegar al último escalón y abrir la trampilla sobre su cabeza pudo comprobar que todo permanecía tal y como lo había dejado entonces, a sus siete años. La campana "María y José" tenía la misma "mordida" debajo del labio y la misma cicatriz refundida en la izquierda, tiró del badajo y volvió a escuchar ese sonido de lata, "no es la mejor, pero suena exactamente igual", pensó en voz alta el campanero. Del otro lado colgaba de un yugo totalmente artesanal, entera, la Santa María, y bajo sus pies ese sutil crujido de la madera acompañaba sus pasos.

Lo que sí había cambiado era el paisaje a los pies de la iglesia. Donde antes había chimeneas humeantes ahora hay tejados derruidos, escombreras o solares yermos, y las calles de Otero de Sariegos comienzan a desdibujarse. El pueblo perdió a sus dos últimos residentes a principios del siglo XXI y desde entonces ha ido perdiendo la forma, pero ayer se volvería a llenar de vida. Algunos de los últimos hombres y mujeres que nacieron en esta aldea enclavada en el corazón de las salinas hoy vuelven, desde Villafáfila o desde Villarrín, para escuchar a Joaquín tañer las campanas de la iglesia de su pueblo, dedicada a san Martín de Tours. Todos pasan de los 50 años y vienen con sus hijos y nietos, que no han crecido allí pero llevan la sangre de Otero en las venas. Lo de ayer servía de excusa para enseñarles, una vez más, la tierra de sus raíces, "el pueblo roto", como lo llaman algunos de los más pequeños. El pueblo roto es en realidad un pueblo absorbido por sus dos localidades vecinas, a donde poco a poco se fue mudando la gente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX porque en Otero de Sariegos no había comercios, ni médico, ni farmacia, y no pasaba la carretera.

Ya en 1.945, cuando en España había más curas que iglesias y misa diaria en casi todas, en Otero carecían de párroco y era un cura de Villarrín, Arcadio Flórez, el que iba en bicicleta hasta Otero para oficiar las eucaristías. Su monaguillo era Joaquín Alonso Martín, que le acompañaba los domingos subido en la misma bici y aprendió a tocar las campanas para llamar a misa a los vecinos de Otero mientras don Arcadio se preparaba en la sacristía. Lo hizo hasta que cumplió los siete años y marchó a estudiar al seminario de Astorga.

Ayer, a sus 80 años, volvía a tocar las mismas campanas con motivo de la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural, que campaneros de todo el continente quieren aprovechar para solicitar a la Unesco la declaración de los toques manuales de campana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Más de 1.400 campanarios de toda Europa sonaron a la vez, ayer al mediodía, para avalar la candidatura. En esta provincia fueron 36 las iglesias que se sumaron a la iniciativa gracias al trabajo de la Asociación de Campaneros de Zamora, de la que Joaquín es uno de sus miembros con más larga trayectoria. En 1986 fundó en la provincia de León, donde reside, la Escuela de Campaneros de Villavante, y ha inculcado en decenas de niños leoneses el amor por las campanas, también ha exhibido su destreza con los badajos en múltiples localidades de Castilla y León, algunas tan emblemáticas como Urueña o Castrillo de los Polvazares, en el Teatro Principal de Palencia, o frente a los miles de moteros de la concentración "Pingüinos" de Valladolid, y ya son varias las televisiones que han inmortalizado sus repiques en diferentes reportajes y programas. Todavía coge el coche cada domingo para ir a tocar las campanas de Veguellina de Órbigo, pero ayer ofrecía su concierto para los descendientes de Otero de Sariegos, acompañado de otro experimentado campanero, Juan José Cid, de Burganes de Valverde.

La Asociación de Campaneros de Zamora quiso llevar esta iniciativa de toda Europa a los pueblos más pequeños de la provincia para que la fiesta de las campanas fuera también una llamada de atención contra la despoblación, cuyo ejemplo más precoz, y quizás el más sangrante hasta la fecha, sea el de Otero de Sariegos.

Las campanas también llamaron a luchar contra la despoblación desde la ermita de Argusino, en Sayago, o desde Villarino de Cebal, en Aliste, donde habitualmente viven tres vecinos y ayer varias decenas de personas se concentraron para escuchar los toques manuales. Además, la iniciativa servía de excusa para montar un día de fiesta en estas localidades tan pequeñas, y en este sentido fue todo un éxito, con festejos por todo lo alto como el celebrado en Castillo de Alba o refrescos más modestos como el que ofrecieron en Otero de Sariegos dos mujeres de Villarrín, Isabel y Esperanza.

La asociación habían preparado conciertos simultáneos en 14 torres distribuidas por 12 localidades de Zamora, pero más gente respondió a su llamada y al final fueron 36 los campanarios que repicaron al unísono contra la despoblación y por el reconocimiento de la Unesco: Argusino, Bamba del Vino, Castillo de Alba, Fontanillas de Castro, Fuentesaúco, Otero de Sariegos, Pajares de la Lampreana, Puebla de Sanabria, San Román del Valle, Sejas de Sanabria, Villanázar, Villarino de Cebal, Samir de los Caños, Torres del Carrizal, Cerecinos del Carrizal, Domez de Alba, Carbajales de Alba, Manzanal del Barco, Camarzana de Tera, Villaveza del Agua, Torregamones, Morales de Toro, Villalonso, Villardondiego, Rozas, Andavías, Santibáñez de Tera, Pinilla de Toro, Vezdemarbán, Revellinos de Campos, la iglesia de San Julián de los Caballeros en la ciudad de Toro y las de San Atilano, Santa María de la Horta, San Antolín y San Claudio de Olivares en la ciudad de Zamora. En todas ellas se han grabado pequeños vídeos que la Fundación Hispania Nostra juntará a los del resto de España para elaborar un reportaje que avale la candidatura ante la Unesco.