Desestimado el recurso de Tordesillas contra la Junta por impedir el "Toro de la Vega"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid desestimó el recurso del Ayuntamiento de Tordesillas contra el Gobierno autonómico por impedir la celebración del "Toro de la Vega".

Tras la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2016, que desestimaba el recurso del Ayuntamiento al entender que la norma autonómica no vulneraba competencias municipales, "ahora los juzgados de lo contencioso administrativo ratifican la conformidad a derecho de la prohibición de celebrar el Torneo dando muerte al animal en presencia de público", destacaron desde el Ejecutivo autonómico. La sentencia considera, por una parte, que la justificación de la urgencia con que se aprobó el Decreto Ley resulta razonada y, en segundo lugar, se remite al criterio sentado por parte del Tribunal Constitucional en el sentido de que esa regulación no supone una lesión de la autonomía local del Ayuntamiento de Tordesillas ni de las competencias del Estado en materia de cultura. En este sentido, la resolución insiste en que "el Decreto Ley no prohíbe la celebración del espectáculo taurino sino que establece condiciones".