Varios montañeros llevan la protesta por los incendios a Peña Trevinca

"¡Muévete!, ¡Que no te lo vuelvan a quemar!". Éste es el lema que varios montañeros de Benavente y Morales del Rey han adoptado para la iniciativa con carácter reivindicativo prevista para los próximos días 8, 9 y 10 para denunciar los incendios que asolan año tras año los montes "y más concretamente los últimos provocados en León y Zamora", según explican. La intención de estos montañeros es ascender a Peña Trevinca por el cordal partiendo desde Benavente y Morales del Rey. Serán tres días en los que recorrerán 140 kilómetros por la montaña con el fin de pedir iniciativas que "frenen que año tras año incendiarios interesados continúen quemando el más valioso de nuestros recursos naturales".

Si la iniciativa se desarrolla según lo previsto, Emilio Grande, Javier Prieto y José Alonso, llegarán el domingo en torno a las 18:30 horas al aparcamiento de la Laguna de los Peces donde procederán a leer un comunicado de protesta pidiendo que sea "el cuidado y conservación del monte lo que reporte beneficios, no su quema". Posteriormente difundirán también un breve video-montaje de la actividad.

Estos montañeros hacen un llamamiento a la población en general y explican que "puedes colaborar en esta iniciativa ayudándonos a difundir esta información con todos aquellos que consideres interesados. No esperemos a que vuelva a incendiarse, genera cambios, asóciate, si aún no lo estás, crea tu propia iniciativa que ayude a poner los medios para evitarlo". Además esta acción es también un reconocimiento a todas esas personas y asociaciones que están trabajando para que no se vuelva a incendiar el monte, desde los propios servicios de extinción hasta grupos ecologistas o asociaciones de desarrollo rural, entre otros.

Hay varias formas de colaborar con este acto-protesta, ya sea estando presente en la Laguna de los Peces cuando lean el comunicado, haciendo cima en Peña Trevinca junto a ellos o parte del recorrido".

El viernes día 8 tratarán de aproximarse lo más posible a la Sierra de La Cabrera a través del Mosteruelo, la Sierra Verdenosa y la Sierra Carpurias: El Peñón del Mosteruelo, La Corona/El Pesadero, Presopeña, La Verdenosa, Peña Juana, Carpurias, Castro de las Labradas...

El segundo día, comenzarán ascendiendo a Nuestra Señora de Castrocontrigo, y recorriendo la Sierra de Llamas: El Campanario, Peña Plana y Peñón de Llamas; alcanzarán la Sierra de la Cabrera, primero subiendo hasta al Pico de los Bedules y, siguiendo por el cordal, Peña Llengua y Peña Cubisco. Desde la Punta Negra y la cima del Calbarrás tendrán las primeras vistas del reciente y lamentable incendio en la Cabrera. Terminarán la jornada con la ascensión al Vizcodillo.

En el último día de la travesía, se adentrarán "en las cenizas de la catástrofe", según explican. Primero por los Altos del Peñón y de la Sebe, y desde el Muelo Reigada a la ruta de los dosmiles sanabreses: Alto de Peña Negra, Faeda, Tres Burros, La Plana, El Picón, Peña Vidulante, Peña Surbia, Peña Negra y nuestro destino y cima de nuestra travesía, Peña Trevinca. Allí, llegarán sobre las 14:30 aproximadamente y tras hacer cima iniciarán la bajada por la Majada de Trevinca, Vega Conde, La Cuchilla y Peña Cabrita para finalizar en el aparcamiento de la Laguna de Peces.