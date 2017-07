El PP "exige" que los técnicos municipales y del CTLB evalúen las ofertas del estudio de viabilidad del Benavente III

El Partido Popular ha "exigido" públicamente al equipo de Gobierno que sean los técnicos municipales y los del Centro de Transportes y Logística los que evalúen las ofertas del estudio de viabilidad del Benavente III, o en su defecto que se ponga en manos de una asistencia técnica especializada.

Los populares, que han criticado "la falta de transparencia" que a su juicio entraña el sistema elegido (será el gerente del CTLB quien valore las ofertas de las empresas) afirman que en los Pliegos de Contratación del Estudio de Viabilidad "no se determina el tipo de procedimiento administrativo que se va a seguir, (por su cuantía, debería de ser procedimiento abierto con publicidad) no se han publicado en el BOP, (solamente en la pagina Web de la Sociedad) no se les exige experiencia a las empresas interesadas (haber realizado algún tipo de proyectos de este tipo durante los últimos años) a la empresa adjudicataria tampoco se le exige ningún tipo de garantía definitiva, y por si fuera poco, a la empresa adjudicataria se le adelanta el 30% del presupuesto de adjudicación a la firma del contrato".

Pese a que la decisión de impulsar este estudio de viabilidad ha estado precedida de varias reuniones con los técnicos municipales, que han considerado "lo más adecuado" que sea el gerente del Centro de Transportes quien evalúe las ofertas, y de contar igualmente con el visto bueno de la Junta de Castilla y León (solo el PP ha votado en contra en el consejo), el PP entiende que la forma elegida y el destino de la subvención de 200.000 euros concedidos por la Junta a la contratación de este estudio "es un mangoneo".

El equipo de Gobierno recordó ayer que tanto la Consejería de Presidencia como la Dirección General de Transportes, tras una reunión con el presidente de la Asociación de Centros de Transportes de Benavente, Ramón Vázquez, apoyaron que la subvención se destine a este estudio de viabilidad.

El PP dice entender "que en estos casos de contratación, en donde se juega el futuro de una ciudad, se debería de superponer la transparencia y la experiencia a la agilidad y operatividad de los procedimientos" y ha agradecido a Vázquez Negro "su colaboración voluntaria, desinteresada y altruista en el asesoramiento al gerente del CTLB".