Récord de retraso en la Alta Velocidad a Madrid: hasta 121 minutos

Hasta 121 minutos de retraso han sufrido los viajeros de los trenes de Alta Velocidad de la línea de Madrid hacia Zamora y Orense, en concreto, el Alvia modelo 4275 que salió a las 8.00 horas de Chamartín y se mantuvo durante ese tiempo retenido en Segovia retenido debido a incidencias derivadas de las obras de ampliación de la estación madrileña, explican fuentes ferroviarias por la falta de espacio físico para circular.

Un retraso que podría volver a producirse hoy en horarios de tarde, se confía que no superior a los 20 o 30 minutos, puesto que la misma causa, la falta de espacio para estacionar en Chamartín los Alvia modelo 730, que han tenido problemas de circulación, impide cumplir con los horarios previstos.

Estas dificultades vienen dadas porque Renfe no tiene tantos coches de viajeras y locomotoras como para aliviar esos problemas que plantean las obras de Chamartín que parece ser que no concluirán hasta julio, indican las mismas fuentes. De modo que, "si se tuviera que socorrer a una composión doble de Alvia, de modelo 730, no se podría evacuar o enganchar otro tren para remolcarlo por esa falta de espacio" que actualmente limita esta línea.

Los usuarios del Alvia de las 8.00 horas tuvieron que ser "rescatados" por un Avant modelo 121 en la estación de Orense para poder llegar a Santiago de Compostela, Pontevedra y Vigo, explicaron los usuarios afectados. Este mismo tren es el que se ha utilizado utilizó para el trayecto de regreso desde Chamartín de las 13.00 horas.

Este inconveniente tendría solución con la dotación de dos vías más en servicio para dar una cadencia adecuado a los tiempos de viaje. Las mismas fuentes advierten que las obras de amplaición de la estación de Atocha generarán estos mismos incidentes, puesto que los plazos de ejecución de los proyectos no suelen cumplirse. "Será un caos", apuntas estos expertos en transporte ferroviario, "la prueba está en lo ocurrido con las obras de mejora en la vía entre Monforte y Orense que lleva más de un año de retraso, la clave, como es lógico, es "planificar estos trabajos mejor".

