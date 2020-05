El PSOE pedirá explicaciones a la Junta sobre la gestión en las residencias de Zamora

El Partido Socialista presentará en las Cortes de Castilla y León una batería de preguntas sobre la gestión de las residencias públicas de Zamora que investiga la Fiscalía, concretamente, las de personas mayores de Los Tres Árboles y Valles de Benavente y el centro asociado Virgen del Yermo, ante la incidencia que en ellas ha tenido la pandemia de Covid-19.

"Desde mediados de marzo, se ha producido el 25 por ciento de contagios en estas tres residencias públicas, donde han fallecido, desgraciadamente, 53 personas; una, directamente por Covid-19 y otras personas, con síntomas compatibles con esta enfermedad", precisó el procurador en las Cortes autonómicas José Ignacio Martín. "Estamos preocupados por lo que está ocurriendo en las residencias públicas y pretendemos buscar explicaciones para encontrar soluciones. Queremos saber qué ha pasado y dónde se ha podido fallar para que esto no vuelva a repetirse", añadió.

En este sentido, Martín Benito recalcó que "no es hora de reproches ni de buscar culpables pero sí de dar paso a la transparencia y de controlar la gestión y la responsabilidad para ser más eficaces y eficientes", en referencia a las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades.

"Los hechos ocurridos han generado alarma social en la población, causan incertidumbre en las familias de los residentes y en los trabajadores de los centros, por lo que queremos saber y presentaremos en el registro de las Cortes una batería de 18 preguntas por cada una de las residencias. Pretendemos llevar la voz de los ciudadanos al Parlamento autonómico, que ha reanudado las sesiones", reiteró.

"Queremos saber qué medidas de precaución y previsión han adoptado la Gerencia de Servicios Sociales y la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, si los sucesos que estamos conociendo se podrían haber evitado y, si hay que pedir responsabilidades, lo haremos", aseguró.

Igualmente, los socialistas pretenden averiguar si ha habido "falta de previsión y de recursos" a la hora de gestionar los tres centros. "Queremos saber si es verdad que se ha puesto en riesgo a los residentes y a los trabajadores de estos centros, cómo se han distribuido los EPI, si llegaron mascarillas de ese lote defectuoso que la Junta mandó retirar y si ha habido contagiados a raíz de los envíos defectuosos para que no se vuelva a repetir", enumeró.

Competencias

Por otra parte, el procurador socialista reprochó a la diputada nacional del Partido Popular por Zamora, Elvira Velasco, que "derive" hacia el Gobierno de España responsabilidades que corresponden a las comunidades autónomas por transferencia, en alusión a las preguntas que la parlamentaria dirigió ayer al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Sesión de Control.

"Las competencias plenas y exclusivas en materia de residencias y en materia sanitaria están en manos de las comunidades autónomas. Es una perogrullada, pero lo digo, sobre todo, por el episodio de ayer, cuando Elvira Velasco dijo que los trabajadores sanitarios han sido los grandes olvidados por el Gobierno", señaló. "Que no tire piedras contra la Junta de Castilla y León. Si cree que ha olvidado a los trabajadores sanitarios, que no derive hace el Gobierno central, a no ser que ella no crea en las competencias transferidas", puntualizó.