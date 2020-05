La Fiscalía busca responsabilidades penales por las 56 muertes en residencias de Zamora

La gestión de las residencias públicas Los Tres Árboles, en la capital, y Los Valles, en Benavente (así como la del centro Virgen del Yermo) será investigada por la Fiscalía. Los centros, en los que la epidemia de COVID-19 ha tenido un impacto muy elevado, serán examinados con lupa por responsables judiciales en busca de una posible responsabilidad penal en la que hubiera incurrido la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, aunque la demanda va también dirigida contra la Consejería de Sanidad. La querella, encuadrada en una más amplía que pretende analizar la gestión en un buen número de residencias de Castilla y León, ha sido presentada en la Fiscalía de Zamora por la Federación de Servicios Públicos de UGT a la vista de los datos sobre el impacto de la epidemia y de las informaciones aparecidas en los últimos días centradas, casi exclusivamente, en la gestión de Los Tres Árboles.

Razonan los impulsores de la demanda que la declaración del estado de alarma y el hecho innegable de que la situación ha sido sobrevenida "no es excusa que permita excluir totalmente la posibilidad de que los centros hayan incurrido en una responsabilidad penal en el marco de esta crisis sanitaria". Los centros residenciales, con "sus acciones y omisiones" han podido ayudar a la propagación del virus entre sus residentes y trabajadores, "más cuando el impacto de la enfermedad ha tenido en otros centros distinto resultado en función de las precauciones adoptadas por sus responsables". Dicho de otro modo, si los hechos ocurridos en los centros se hubieran podido evitar, existe a juicio de los demandantes una responsabilidad penal que habrá que depurar.

La cuestión es ahora probar, a través de una investigación, si los fallecimientos y contagios que han ocurrido en los tres centros de Zamora eran o no evitables en atención a las medidas de prevención que se pudieran haber tomado y que, según los demandantes, no se tomaron o se tomaron tarde. "Las responsabilidades existen" tanto por lo que respecta a los residentes, que han enfermado y en el peor de los casos fallecido, como por lo referente a los trabajadores y "a su puesta a disposición de equipos de protección individual y la no menos importante formación e información dispuesta en los planes de contingencia".

Dice la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, que los hechos acontecidos durante las últimas semanas no pueden quedarse en una mera responsabilidad civil o administrativa por parte de los directores y gestores de los centros públicos de la provincia de Zamora. En el caso de la residencia de Los Tres Árboles esta será la segunda investigación a la que se enfrenta después de que funcionarios de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades visitaran el centro en días pasados para cotejar la veracidad de las denuncias hechas por parte de la plantilla, que asegura que fue obligada a trabajar sin mascarilla en los días en los que el virus entró a residencia, a comienzos del mes de marzo, entre otras cosas.