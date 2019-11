"La Región Leonesa ha vivido la peor evolución socioeconómica de toda Europa"

"La cuestión económica de la Región Leonesa". Este es el título del libro publicado por Carlos Javier Salgado, un estudio donde el doctor en Ciencias Políticas repasa la influencia que ha tenido para León, Zamora y Salamanca su inclusión en la comunidad desde que esta se creó en 1983.

–¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre la situación de la Región Leonesa comparándola con el resto de provincias de Castilla?

–El libro es hijo de la tesis doctoral que realicé y que basé en la cuestión leonesa. El estudio se centra, sobre todo, en la evolución socioeconómica de estas tres provincias. Unos datos que se suelen dar a nivel provincial o autonómico, pero que pasan más desapercibidos a nivel regional. Sin embargo, en León, Zamora y Salamanca existen una problemática común que no tiene el mismo calibre en la parte castellana de la autonomía, que se ha desarrollado más económicamente. De hecho, la Región Leonesa tiene la peor evolución socioeconómica de toda Europa.

–Uno de los mayores problemas se vive a nivel demográfico. ¿También hay diferencias con el resto de provincias de Castilla?

–Si comparamos las dos regiones de la autonomía, del total de población perdida en Castilla y León, el 82% se concentra en la Región Leonesa. Y es que, de cada cinco habitantes, cuatro los ha perdido nuestra región. Estamos hablando de 150.000 habitantes, entre Salamanca, Zamora y León, mientras que, en la parte castellana de la comunidad, entre las seis provincias restantes son algo más de 32.000.

–¿A qué se deben estos peores índices económicos y un descenso de la población tan acusado?

–El oeste no es el eje prioritario para la Junta de Castilla y León. La vía de la plata se cerró, de hecho, por falta de interés por parte de la administración. Una vía que vertebraba la región leonesa y que ha hecho que se pierda competitividad en materia de infraestructuras, como sucede también con el tren. Porque las empresas, a la hora de instalar una fábrica, por ejemplo, prefieren zonas bien comunicadas como Valladolid.

–¿Estas diferencias también se notan a la hora de hablar de renta per cápita?

–Se notan. En las dos últimas décadas, la diferencia entre la Región Leonesa y el resto de Castilla ha pasado de 2.300 a 4.000 euros. Y las provincias que peor renta per cápita tienen ahora mismo en la comunidad autónoma son precisamente León, Zamora, Salamanca y también Ávila. En el caso de Soria, que tiene esa imagen de provincia pobre, la diferencia ha pasado en las dos últimas décadas de 3.300 a 5.500 euros, en perjuicio de Zamora.

–Diferencias demográficas, también en cuanto a la renta per cápita. ¿Y a nivel industrial?

–También, pero no solo eso. La diferencia en la tasa de juventud cuando empezó la autonomía era de 3 décimas con respecto a Castilla. Ahora hablamos de 2,2 puntos. Se ha multiplicado por siete. La evolución ha sido muy negativa en estos 30 años. A nivel industrial, por ejemplo, si se analiza el consumo energético entre las dos regiones, el consumo industrial en la región leonesa no llega ni al 30% del total. Ese desfase lo que señala es que existe mucha más industria en Castilla que en la Región Leonesa.

–¿Cómo se podría solucionar esas diferencias entre una región y otra?

–El problema es que no hay un manejo de recursos propios. Mientras los recursos se manejen entre las nueve provincias, los intereses de las seis castellanas van a primar sobre las tres leonesas. La falta de autonomía impide también que se mejoren las relaciones comerciales con Extremadura, con Portugal o Galicia, porque a Burgos, Soria o Palencia no les interesa...

–¿La solución entonces es reclamar una autonomía del resto de provincias de la comunidad?

–Es un punto de inicio necesario que conlleva manejar recursos propios u optar a fondos europeos propios, ya que por renta per cápita, podríamos haber accedido a ayudas de la UE. Castilla y León se creó con aquellas provincias que no tenían un afán autonómico. Se aprovechó que no había una conciencia regional fuerte, a lo que se sumaron los intereses del empresariado de Valladolid...

–¿Cómo beneficiaría a Zamora esta separación del resto de Castilla?

–Una parte de las instituciones de la autonomía deberían estar en Zamora. Hay algunas que por logística deberían pasar por la provincia porque está en medio de Salamanca y León. No sería necesario que todo tuviese que estar en la ciudad, pero sí en la provincia, ya que Benavente tendría mucho que decir también. Normalmente se nos tacha de la zona pobre de la comunidad, cuando en realidad somos la zona empobrecida, ya que, si tenemos en cuenta los recursos naturales, por ejemplo, somos la parte clave, con una gran capacidad de agua embalsada, un importante producción eléctrica, que representa el 82% del total y la mayor parte de la minería de la comunidad.