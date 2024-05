Tonadas para el pueblo

Hace unas semanas escribí unas líneas en mi cuaderno personal para recordar los encuentros que he tenido con Miguel Manzano en la preparación de la edición de su Vida de Músico, colgada ya en su página web, que hemos empezado a publicar en la Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana para divulgar su gran labor de investigador de la música tradicional zamorana.

Recordaba en ese momento que iba a ser difícil continuar mis encuentros con Miguel Manzano, después de las complicaciones de salud que, tras cumplir 90 años, se le habían presentado. Esperaba que se recuperara pronto y no me quitaba de encima un cierto pesar por la incertidumbre de la situación. Dejo aquí aquellos sentimientos manifestados en palabras.

Si tuviera que escribir algo sobre él… un breve homenaje o recuerdo… comenzaría destacando lo importante que han sido para mí los encuentros que hemos tenido en los dos últimos años. He sido muy bien atendido y acogido en su casa y él ha llegado a tener la suficiente confianza en mí como para poder disponer y dejarme alguno de sus libros de música, como el Cuaderno de Arreglos Musicales de Tonadas Zamoranas, el Aromas del Campo de su maestro Arabaolaza, algunos tomos del Cancionero de León o del de Burgos, el original del Cancionero Salmantino de Dámaso Ledesma… Todos se los he devuelto, al poco de dejármelos. Yo también le he dejado los libros de música que en mi lugar de trabajo iba descubriendo y podían interesarle, desde las creaciones de música religiosa de Iruarrízaga hasta un ejemplar perdido del Liber Usualis gregoriano, sabiendo que lo que yo le llevaba no se podía comparar con lo que él me enseñaba. Con cierta satisfacción para mí, me dijo que no tenía problema en dejarme consultarlos porque sabía que yo se los devolvería, como así lo he hecho…

MIGUEL MANZANO ALONSO / ARCHIVO / LZA

Si tuviera que escribir algo sobre él… Recordaría cuando de joven aprendí a tocar mejor la guitarra y el acompañamiento de teclado esforzándome en tocar sus canciones, ¡¡con todos sus acordes!!, en los Salmos para el pueblo y en Aquí en la tierra, donde la buena melodía se unía a una sugestiva armonía llena de acordes que suponían un reto para un principiante que acompañaba frecuentemente esas canciones religiosas. ¡Qué satisfacción cuando lograbas encadenar las sucesiones de mayores y menores, de 4ªs, 6ªs y 7ºs… en cambios rápidos! Casi la melodía iba sonando al paso de los acordes. Cuantas veces habré repetido sobre un teclado, como en un momento de intimidad y relajación personal, el sencillo contrapunto del Mañana empezará la primavera o el acompañamiento del famoso Con vosotros está…

Si tuviera que escribir algo sobre él… y ya ha sido tarde mi encuentro con él, recordaría el día que intercambié una de las primeras ediciones de su Cancionero de Folklore Zamorano, que compré en la Editorial Alpuerto, en la misma sede de la calle Caños del Peral, cerca del antiguo Real Conservatorio de Música de Madrid, al poco de ser editado, porque me daba cuenta de la importancia que iba a tener ese gran libro en la cultura zamorana. Se lo cambié por la última edición que sacó el Museo Etnográfico, porque quería que él tuviera el original que yo había comprado. Habré leído musicalmente su cancionero zamorano dos o tres veces, no exagero, porque así he podido hablar, comentar, analizar con él algunas de sus canciones recopiladas. En los últimos meses también hemos repasado los modos que analiza en las canciones, la estructura musical, el espacio sonoro tradicional más antiguo de nuestra música zamorana, que a mí, imbuido por la música actual y tonal me costaba comprender, analizando algunas tonadas y recordando el momento en que él las grabó y recopiló. ¡Qué suerte he tenido de disfrutar de sus comentarios musicales y de sus recuerdos del trabajo de campo, que ya los tenía escritos, pero que, escuchados directamente de él, en conversación personal, han sido algo inolvidable!

Desde la Biblioteca de Cultura Tradicional de la editorial Semuret y de la Diputación de Zamora vamos a continuar el relato de su Vida de Músico, sencillo, directo, ameno, interesante y básico, como paradigma de la labor de un investigador concienzudo y constante, descubridor o al menos desvelador de lo que estaba oculto de nuestra riqueza musical zamorana.

¡¡Miguel Manzano Alonso, nuestro músico de Tonadas para el Pueblo!!

(*) Biblioteca de Cultura Tradicional Zamorana

Suscríbete para seguir leyendo