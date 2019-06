394 médicos, la mitad de la plantilla activa, se jubila en diez años

El 51% de los 699 médicos activos en Zamora se jubilará en diez años, con lo cual unos 394 llegarán a la edad de 65 años en este periodo, falta que se va a dejar notar sobre todo el Medicina de Familia, Urgencias, Traumatología y Pediatría. "No va a haber reposición", explicó el presidente del Colegio de Médicos, Sebastián Martínez, en la presentación del estudio sobre Demografía Médica en la provincia de Zamora, junto con Luis Alfonso Pérez Gallego. "Si el problema que tenemos ahora es agudo el que va a venir no sé qué calificativo darle porque si no encontramos ahora médicos especialistas después, si no salen más, va a ser imposible".

La medida que se puede tomar más a corto plazo es la de "convencer a aquellos facultativos que cumplan 65 años para que prolonguen la vida laboral hasta los 70 años voluntariamente, como están haciendo en Primaria. Ahora por las cargas de trabajo y el sistema de guardias hay gente a la que no le interesa seguir", explicó el presidente colegial. "Si las condiciones de trabajo fuesen buenas seguramente la gente entre los 65 y 70 años se quedase".

Eso sí a largo plazo hay que tomar otras medidas, porque un médico tarda en hacerse un mínimo de once años. "Al no haber facultativos los médicos eligen aquellas zonas donde las condiciones laborales y sociales son mejores", lo que agrava la cobertura de plazas en las zonas rurales más alejadas. "Ya se hace una incentivación económica en los puestos de difícil cobertura y se está intentando una incentivación en desarrollo profesional y formación, pero hay que lograr un atractivo global, porque realmente no es sólo un problema de dinero", explica el presidente colegial.

Delitos verbales

Por otra parte el interlocutor policial nacional sanitario, Jesús Galván realizó unas llamativas declaraciones en Zamora, al considerar que el problema de las agresiones a sanitarios en la provincia es "prácticamente inexistente". Según sus datos, en 2018 en Zamora no hubo ningún tipo de agresión denunciada ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y este año ha habido una denuncia en el primer cuatrimestre, por un delito verbal, no por una lesión física al personal sanitario.

Estas manifestaciones se producían en un receso de la reunión que mantuvo Galván en la Comisaría de Zamora con los responsables del Área de Salud de Sacyl, del Hospital Recoletas, y de los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermería y Dentistas de Zamora.

Los datos aportados por el interlocutor sanitario contrastan notablemente con los que figuran en el Observatorio de Agresiones de Castilla y León, que gestiona la Junta y seg´´un el cual las agresiones a sanitarios se duplicaron el año pasado en Zamora, hasta 36 incidencias que afectaron a un total de cuarenta trabajadores.