Vox se salta la ley electoral y coloca sus carteles en zonas no habilitadas para ello

Vox se ha saltado las reglas del juego que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General colocando carteles electorales en lugares no autorizados para ello. La propaganda electoral de la formación que se autodenomina "liberal" luce ahora en una fachada de un edificio antiguo en el casco viejo de la ciudad, un lugar no autorizado por la Junta Electoral Provincial para la colación de dichos carteles. Los integrantes de la formación los colocaron ahí el miércoles, ya por la noche.

La ley electoral apunta que los ayuntamientos tienen la obligación de reservar espacios gratuitos para la colocación de los carteles. Estos espacios gratuitos son las vallas publicitarias que estos días lucen en algunos puntos de la capital. En total son 34 y se colocan en la vía pública para evitar lo que ha hecho Vox, que casas abandonadas o locales cerrados aparezcan "decorados" con propaganda electoral. La otra opción son los locales comerciales, siempre con permiso de los propietarios.

Con todo, cabe señalar que la colocación de propaganda en sitios no autorizados no es algo demasiado raro. Aunque la ley contempla sanciones, la realidad es que no suele haberlas.