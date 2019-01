La inversión del Estado en Zamora deja muchos vacíos lejos de las obras del AVE

El Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en Zamora deja pocas alegrías más allá de la inversión generada por el avance de las obras del AVE hacia Galicia. En total, son 252 millones –sin contar las inversiones territorializadas de la Seguridad Social, estimadas en unos 339.000 euros– de inversión de los que 228,42 van a parar a las obras del tren. Queda, por tanto, muy poco para el resto, situación que los parlamentarios socialistas por Zamora llevan años denunciando y que sigue igual vistos los primeros presupuestos que presenta el Gobierno de Pedro Sánchez. Queda algo para el arreglo de cuarteles de la Guardia Civil pero nada para proyectos como la conversión de la cárcel en centro cívico, la muralla de la ciudad o el Mercado de Abastos. La situación que antes censuraban desde el PSOE se vuelve a repetir y es previsible que los parlamentarios populares ataquen ahora lo que veían con buenos ojos hace unos meses. Son las consecuencias del cambio de inquilino en la Moncloa.

Como se ha dicho, la mayor parte del total va a parar al AVE. De los 228,42 millones de euros destinados a la alta velocidad solo 324.000 son para nuevas inversiones. El resto irá a parar a actuaciones que ya se han iniciado. Las obras propiamente dichas se llevan lógicamente la mayor parte del total, cerca de 168 millones de euros. A esta cantidad, que aparece en las cuentas de ADIF, hay que sumar los 57,2 millones que Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre) destina a la provincia. 33 millones son para las obras en el túnel de Padornelo y trece para la plataforma en el tramo Cernadilla-Pedralba de la Pradería. Renfe aparece con 564.000 euros en actuaciones con menor cuantía presupuestaria.

Es el último año de grandes sumas de dinero en este sentido por lo que se refiere a la provincia, por lo que habrá que estar atentos a cómo suple el Gobierno el enorme "hueco" que quedará en el capítulo de inversiones. No lo hará, según las previsiones, con la autovía a la frontera. El "gran impulso" que la delegada del Gobierno anunció a principios de año queda en muy poco. Si la inversión de dos millones y medio de euros del año pasado no ha servido para desbloquear las obras de la A11 entre la capital y la frontera portuguesa habrá que ver el rendimiento que se saca a los 1,2 millones de euros que reflejan los presupuestos de este año. Pero lo más preocupante es que no hay proyección de futuro. Hasta ahora el Gobierno siempre parecía dejar para más adelante el "empujón" a unas obras que la sociedad zamorana demanda desde hace años. Este año las proyecciones de 2020, 2021 y 2022 aparecen directamente en blanco.

Todo esto, claro, dando por bueno que el Congreso apruebe los Presupuestos, algo que todavía no está claro.