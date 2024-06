El tiempo en Zamora hoy: previsión meteorológica

No, las tormentas no han acabado. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este miércoles, 19 de junio, el aviso amarillo por riesgo de tormentas tras una jornada -la de ayer- pasada por agua hasta hasta bien entrada la tarde. Será entre las 12 y las 18 horas cuando las precipitaciones descarguen así que no salgas de casa sin paraguas porque lo vas a necesitar.

Por su parte, los mercurios se mantienen con máximas que hoy rondarán los 23 y mínimas que caen hasta los 13.

Puedes consultar aquí el pronóstico del tiempo día a día:

El tiempo en Zamora día a día. / Aemet

El fin de semana

Durante el resto de la semana la amenaza de lluvia seguirá y descargará con ganas durante todo el jueves, si bien desaparecerá del todo a partir del viernes. Será entonces cuando las temperaturas empiecen a subir con fuerza hasta sobrepasar el umbral de los 30 grados a partir del lunes entrante.

Benavente

Mínimas de 11 grados y máximas de 23.

Mínimas de 7 grados y máximas de 19.

Toro

Mínimas de 13 grados y máximas de 24.