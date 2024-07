Adiós a la Zamora despoblada

No hay que darle más vueltas, no le busquemos cinco pies al gato, qué paren las máquinas, tenemos la solución al vaciamiento de una parte de España: traigamos aquí los turistas que le sobran a Cataluña, Baleares o Canarias.

No los quieren, pues nada, ¡Mañueco, firma un convenio, que se vengan para acá! Si me apuran, aquí van a aprender más cosas que en las susodichas, que las playas están sobrevaloradas y si es por sol, aquí, al menos en verano, andamos sobraditos.

Tenemos de todo, oiga, hasta agua, que Zamora es una de las provincias con más líquido bebible embalsado del país. Biodiversidad nos sobra, que en algunas comarcas ya no queda otra cosa. Y no, no son bichos de andar por casa, que los tenemos de alcurnia: avutardas, lobos..., hasta osos. Historia y patrimonio artístico, ni le cuento: románico, a patadas, rutas arqueológicas, como la de la comarca benaventana, ya ven, a punto de ponerle el candado...; ¿acervo cultural único, alguien da más?, ahí están, por ejemplo, las mascaradas, una joya antropológica, los festejos taurinos populares...

¿Naturaleza? Imposible de encontrarla tan variada y singular en un territorio tan pequeño. ¿Costumbres? Un porrón y de gran valor etnográfico. Y ya no entro a fondo en nuestras semanas santas (la gestión es otra cosa), una maravilla donde se puede observar en primer plano la muerte y la vida, o sea lo que importa. ¿Y el trato? De cine, que aquí somos gente muy amable y sabemos comportarnos.

No tenemos problemas de vivienda (de hecho más de la mitad de las radicadas en el ámbito rural están vacías) ni de masificación (16 habitantes por kilómetro cuadrado). Tampoco hay una contaminación excesiva, y de territorio andamos sobrados. ¡Por favor, qué vengan todos los turistas que le sobran a Canarias, Cataluña y Baleares, donde dicen que se han superado los límites, benditos límites, que aquí los vamos a acoger con los brazos abiertos!

Si vienen esos turistas y más, si quieren, nos ayudarán a mantener los servicios básicos, que están temblando de miedo, que cada vez tenemos menos sanitarios y hasta menos guardias civiles, según dicen ahora, que los colegios rurales se están evaporando y hay mucha más gente en los cementerios que en los pueblos.

¡Qué el 10% de la población que patea diariamente Barcelona es turística! ¡Quién la pillara por estos lares! Mira yo creo que si hablamos con los hosteleros hasta le podrían hacer un precio especial. Lo acabo de descubrir: ¡el problema de este mundo es que está desordenado! ¡Pues, leches, qué trabajen quienes cobran del erario público por ordenarlo! Lagarto, lagarto.

