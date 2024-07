Un icónico restaurante de Zamora reabre sus puertas

Si pasas por la Rúa de los Francos, a medio camino entre la Plaza de Viriato y la Iglesia de San Ildefonso y el Tránsito, y quieres reponer fuerzas y disfrutar de un suculento y exquisito plato de arroz a la zamorana, este es el templo gastronómico al que debes de acudir. El restaurante La Rúa es íntimo y de trato amable con el cliente, ideal para reuniones con amigos o familiares y celebraciones. Una recomendación garantizada para aquellos que visitan la provincia y quieren detenerse en el corazón del casco histórico zamorano y disfrutar de sus monumentos y cocina tradicional.

Restaurante La Rua / Cedida

Además del arroz a la zamorana, una de sus especialidades, el arroz con bogavante es otro de los más conocidos. De hecho, ambos arroces son cocinados en de barro de Pereruela y hechos al horno, a la manera tradicional.

Arros a la zamorana en el Restaurante La Rua / Cedida

Asimismo, no solo prima la destreza en los fogones, sino que destacan por una materia prima de primera calidad. De este modo, el cliente puede encontrar también en la carta ternera de Aliste (chuleta, entrecot o solomillo), paletilla de lechazo asada, chuletillas de cordero o rabo de toro, cocinado con recetas zamoranas que perviven generación tras generación. No solo la carta figura la carne, también nos podemos encontrar con otro pato típico y estrella de la gastronomía zamorana: bacalao a la tranca (que se sirve todo el año y que no puede faltar en Semana Santa).

Restaurante La Rua / Cedida

¿Y para finalizar? En la carta de postres, siempre caseros, nos encontramos con las cañas zamoranas (el más demandado), natillas, flan, tarta de queso, cuajada, tarta de limón o brownie de chocolate, entre otros, que convierten cada comida en un auténtico festín.

Vinos

Los amantes del vino podrán acompañar la comida con vinos autóctonos y con la Denominación de Origen de Toro, ideales tanto para los arroces como las carnes.

Precios

La oferta de La Rúa es muy variada, si pedimos arroz a la zamorana con bebida incluida oscila entre unos 20 euros y si pedimos el arroz con bogavante ascenderá a los 30 euros, aproximadamente.