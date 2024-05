La Junta "trabaja para reconfigurar" el proyecto del conservatorio de música de Zamora

La Junta de Castilla y León está trabajando con la empresa adjudicataria para que la obra del nuevo conservatorio de música de Zamora "siga avanzando". Así lo ha anunciado la Consejera de Educación, Rocío Lucas, antes de su participación en la sede provincial del Partido Popular en Zamora en el acto joven "Educación y Juventud", con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo.

"Seguimos apostando por el Conservatorio Superior de Música de Zamora. Hay una inversión de casi 15 millones de euros, que estamos trabajando con la empresa para que siga avanzando en la construcción de una obra que es trascendental", declaró Lucas.

La responsable del departamento de Educación quiso dejar claro que la empresa "no ha abandonado definitivamente" la obra y lo que se está haciendo ahora es "trabajar con ellos para reconfigurar el proyecto" con el objetivo de "mantener el calendario" que se tenía inicialmente previsto. "Desde la Junta, la apuesta que se hace por el mantenimiento del Conservatorio de Zamora para dar esas oportunidades de estudio sigue firme", reiteró.

Llamamiento a los jóvenes

Lucas estuvo acompañada en el acto por el presidente provincial del partido, José María Barrios; la presidenta de Nuevas Generaciones de Castilla y León, Andrea Ballesteros; y el presidente de Nuevas Generaciones de Zamora, Juan Manuel Pedrón. Todos ellos, coincidieron en la necesidad de movilizar el voto joven el próximo 9 de junio.

Juan Manuel Pedrón, José María Barrios, Rocío Lucas y Andrea Ballesteros / Alba Prieto / LZA

"Los jóvenes nos jugamos muchísimo. No se puede pensar en un futuro en Castilla y León, en un futuro en España, si no se piensa en un futuro a nivel europeo", expresó Ballesteros. La consejera incidió en animar a los jóvenes a implicarse en su futuro acudiendo a las urnas a apoyar las políticas del Partido Popular que han conseguido situar a la Comunidad en el primer puesto a nivel educativo.

"El joven ha perdido un 5% de poder adquisitivo con respecto a estos últimos cuatro años. Esto significa que el Partido Socialista está abandonando a los jóvenes. Es trascendental que escuchen qué planteamientos tenemos desde el PP para ellos porque con su voto deciden su futuro", pronunció.

Acto joven "Educación y Juventud, con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo" de NNGG / Alba Prieto / LZA

En este sentido, el responsable de Nuevas Generaciones en la provincia recalcó que los jóvenes no quieren políticas en las que lo que no se valore el trabajo y el esfuerzo. "No queremos pagas, no queremos bonos, lo que queremos son oportunidades, queremos alfombra roja para el emprendimiento y medidas que nos permitan poder vivir y trabajar en aquella zona de nuestra provincia que queramos", dijo Pedrón.

La reivindicación de una EBAU única para toda España fue otro de los puntos que destacaron en el encuentro. "No nos podemos permitir 17 modelos de acceso a sistemas universitarios. Por eso, vamos a seguir defendiendo la igualdad entre todos los alumnos", señalaron.