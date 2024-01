Gago fuerza la salida del jefe de Protección Civil de Zamora por "pérdida de confianza"

El primer teniente de alcalde y concejal de Protección Ciudadana de Zamora, David Gago, ha forzado la marcha del actual jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Local, José Ramón Trigueros, que llevaba nueve años en el cargo. Gago se ha dirigido en los últimos días al máximo responsable de la agrupación para pedirle que deje la jefatura, al considerar que esa organización municipal de voluntariado no tenía un funcionamiento todo lo correcto que debiera, según ha explicado el edil.

Por ello, el concejal delegado del área de Protección Civil solicitó directamente a Trigueros que renunciase a continuar al frente de la agrupación, algo a lo que éste accedió. Gago ha argumentado que es necesario darle "un giro y un cambio" a Protección Civil y ha recordado que eran muchos años los que la agrupación local llevaba con la misma dirección.

El edil ha considerado que Zamora necesita una entidad de voluntariado de Protección Civil "fuerte". También ha sostenido que no va a entrar a valorar si ese colectivo funciona bien o no, aunque ha puesto de relieve que el número de voluntarios ha ido reduciéndose progresivamente y que ha perdido su confianza en el que hasta ahora era el responsable de la agrupación.

Por ese motivo, ha propiciado el relevo y ha manifestado su intención de que se elija a un nuevo responsable de la agrupación "cuanto antes".

La marcha de Trigueros se produce después de que el pasado año, la agrupación local de voluntarios fuera reconocida en marzo con la medalla al mérito de Protección Ciudadana de Castilla y León, si bien dos meses después trascendió un cisma interno en la agrupación, con acusaciones de supuestas irregularidades en la gestión que no llegaron a demostrarse.

Trigueros ha subrayado que seguirá como voluntario de Protección Civil como lleva haciéndolo desde hace ya 36 años. También ha detallado que fue él el que hace algo menos de dos meses planteó que se le ratificara en el cargo o si no presentaría su dimisión, algo en lo que no ha tenido ningún problema en hacer, ya que la jefatura de Protección Civil era un puesto que le absorbía mucho tiempo pese a que no está remunerado y se ejerce de forma altruista, sin cobrar por ello.

Ha puesto de relieve que su nombramiento se produjo cuando Rosa Valdeón era alcaldesa y fue ratificado en el cargo también por el actual alcalde, Francisco Guarido. Él mismo planteó hace un año a la entonces concejala de Protección Ciudadana, Concha Rosales, dejar la jefatura, aunque ésta le pidió que continuase al frente de la agrupación. Trigueros ha señalado que no está aferrado al cargo y no tiene inconveniente en dejarlo. En la agrupación, algunos le han comentado que su relevo puede deberse a motivos políticos pero él no entra a valorarlo porque así gana "en tranquilidad".