"El proyecto de la variante de Alcañices está ya en el Ministerio para su revisión"

La cada vez más cercana puesta en marcha del cuartel de Monte La Reina y el aumento de frecuencias del AVE Ourense-Zamora-Madrid gracias a la entrada en funcionamiento de los trenes Avril, que colmará la reivindicación de quienes han regresado a la provincia para teletrabajar son dos de los proyectos con los que el subdelegado del Gobierno central en Zamora, Ángel Blanco García, no se cansa de sacar pecho.

Son la prueba palpable, insiste, del compromiso del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, con la provincia para contribuir a favorecer la economía, "el cuartel puede generar sinergias con la Universidad de Salamanca para desarrollar industria relacionada con el Ejército, basada en el I+D+i", destaca.

–Monte la Reina es el proyecto estrella del Gobierno central, ¿en qué punto exacto está el proyecto?

–Se está preparando todo el escenario jurídico administrativo para obtener los permisos y licencias oportunas y, ahora, también es clave el asesoramiento técnicos que dará la empresa contratada para elaborar el Plan Especial de Monte la Reina para instalar un cuartel con 1.500 soldados. Ese asesoramiento se centrará en la ordenación urbanística detallada de las 25 hectáreas que ocupara la dotación militar, después vendrá el proyecto de obras a acometer que deberán autorizar el Ayuntamiento de Toro y la Junta de Castilla y León.

–¿El convenio con la Universidad de Salamanca qué iniciativas permitirá desarrollar?

–Iniciativas relacionadas con el I+D+i, que se convierta en un campo de ciencia, de conocimientos, de estudio. La secretaria de Estado de Defensa nos decía que sería interesante que haya una especialización para asumir el mantenimiento a punto de los numerosos vehículos militarizados que vendrán al campamento. Se estudiará si puede haber posibilidades de desarrollar alguna industria auxiliar relacionada con Defensa, como ocurrió en Albacete, de ahí la importancia de la colaboración con la USAL.

–¿Existe un plazo ya para que la infraestructura militar inicie su actividad, el 2026, como apuntaba el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea, a final del año que acaba de concluir?

–No me atrevo a dar un plazo porque en todo tipo de obras pueden surgir imprevistos, recursos que paralicen las obras. Tampoco se sabe cuánto tiempo se prolongarán las obras, pero el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez y de la ministra es total, reitero. Pero sí quiero recalcar que Zamora se convierte en un punto estratégico para el Ejército de Tierra, además de contar con nueva fuente de generación de riqueza que combatirá la despoblación.

–¿Las obras de la autovía hasta Portugal se han encontrado con un nuevo parón al haber caducado el estudio de impacto medioambiental en el primer kilómetro de obra planificado?

–No es así, se ha pedido una prórroga del estudio de impacto ambiental para todo el proyecto y se está a la espera de que el órgano medioambiental competente resuelva esa ampliación de plazo. Por un lado, hay que aportar documentación del trazado como el caso del paso de la vía por el puente de Ricobayo que no se contemplaba antes. Asimismo, la legislación ha variado y hay que adecuar los términos del estudio a esa normativa. Todo ello, retrasa al 23 de enero la apertura de la oferta económica de licitación del tramo concreto de San Martín a Portugal, el kilómetro 800 de la N-122. Se trata de matizaciones, en muchos casos, como variar el término de "punto de interés geológico" que pasan denominarse legalmente como "lugar de interés geológico".

–¿La contratación se hará, entonces, en el primer trimestre de 2023?

–La obra de ese tramo se licitaría de inmediato a la apertura de las ofertas y el plazo de ejecución son doce meses. Por tanto, la licitación está en marcha ya, insisto, pero es imprescindible que antes de conocer las plicas esté prorrogada la declaración de impacto medioambiental.

–¿En qué fase está la variante de Alcañices de la autovía de la N-122?

–La variante de Alcañices, cuyo proyecto de construcción está pasando las fases de supervisión por parte del Ministerio de Fomento por si hubiera que hacer adecuaciones legislativas, los trámites para la aprobación provisional están a punto, la exposición al público será el siguiente paso para que los particulares, que son muchos, puedan realizar sus alegaciones. A partir de ahí, llegará la aprobación definitiva y la licitación.

–La otra variante de Fonfría, ¿en qué punto está?

–El proyecto del trazado está ya muy desarrollado. Pero en este año no podrán ejecutarse aún las obras porque tiene que supervisarse, hay que exponer al público el proyecto y que los propietarios de expropiaciones planteen sus alegaciones, si no están de acuerdo con ellas.

–¿Qué actuaciones se llevarán a cabo en la carretera N-122, uno de los puntos negros para el tráfico en Zamora?

–Tenemos dispuesta una cantidad de la partida para la conservación y el mantenimiento ordinario de la red viaria del Estado en la provincia, que se lleva más de 79 millones de euros en 2024, pero hay tramos entre Toro y Zamora, no solo de la capital hasta la frontera con Portugal, que precisan de una intervención mayor para lo que estamos haciendo proyectos ya por tramos para actuar sobre los que peor están, a finales de enero la Unidad de Carreteras esperan tener a finales de enero la documentación técnica. La travesía de Fresno es uno de esos puntos que está mal.

–¿Entrarían esas obras dentro de los 14 millones anunciados para intervenciones en carreteras de la provincia?

–No, esa cantidad es para eliminar los baches y mantener el firme. Para esos otros proyectos de tramos que estarán a final de enero, hay que lograr financiación del Ministerio de Fomento y si se logra empezarán las obras este año. Es un compromiso nuestro con los alcaldes frente a la inacción que hubo durante los gobiernos del PP al frente del Estado.

–¿Qué previsión existe con la N-525, otra vía problemática?

–Se incrementado la partida para conservación ordinaria pero también queremos sacar dinero para la extraordinaria y, con ese dinero disponible, veremos lo que podemos hacer con tramos que requieren una actuación inmediata, como en Mombuey. Se harán proyectos puntuales también, que no pueden realizarse con cargo al montante de conservación ordinaria. En la N-631, estamos actuando también, es una obra de rehabilitación y mejora del pavimento, hemos hecho hasta más allá de Tábara y este año nos queda el resto de carretera.

–¿Estas inversiones mejorarán la alta siniestralidad de tráfico provocados por fauna silvestre?

–El año que termina deja un número similar de este tipo de accidentes al registrado en 2022, pero la intención es ver cómo atajarlo, tanto mejorando las carreteras como con una señalización para limitar la velocidad muy cuidada por parte de la Unidad de Carretera. Es verdad que la tecnología permite al conductor ya detectar la presencia de animales salvajes. Y mejorar el control de los animales.

–¿Qué mecanismos existen para mejorar ese control de los animales silvestres?

–Hemos colocado barreras olfativas. Los accidentes de tráfico con perros empiezan a ser más numerosos, pero la letalidad del siniestro y el número de heridos es menor en estos casos. En Zamora, que tenemos grandes profesionales, nos alejamos de la universidad y esta de las instituciones, y esta nos permite conocer nuevas tecnologías y formas de hacer las cosas. Creo que el Ministerio está estudiando de qué forma el conductor puede detectar que hay un animal cerca de su vehículo.

–¿El vallado es inviable?

–Es muy difícil porque, por ejemplo, en la N-631 no es toda de titularidad pública, también hay privada, es la única carretera de España que solo pasa por una provincia porque fue autonómica. Nos preocupa el problema de los accidentes, si bien es preciso poner en valor la sensibilización de la ciudadanía, la prudencia del conductor o conductora, porque no los accidentes graves son muy pocos, los heridos o fallecidos son muy pocos.

–¿La comisión creada para combatir el ataque de perros a personas, tras la muerte de la joven de Roales del Pan por una jauría, qué pasos ha dado?

–Celebramos una reunión informal por la conmoción social que causó el terrible suceso recibíamos muchas llamadas de alcaldes y de ciudadanos con mucha preocupación en la Guardia Civil y en la propia Subdelegación del Gobierno. Desde la aquí, desde del Gobierno, convocamos esa reunión y se quedó en una segunda en la Diputación de Zamora y no tengo conocimiento de que se haya convocado. Aunque ha disminuido la intensidad de la preocupación, creo que deberíamos mantener esos encuentros.

–¿Cuántos incidentes hubo en 2023 con perros, aumentaron?

–Las denuncias y comunicaciones a la Guardia Civil fueron 42 en 2022, y solo un 38% estaban relacionadas con incidentes provocados por perros de pastoreo, para el ganado. Pero, también es cierto, que desde noviembre de 2023, cuando tuvo lugar ese suceso, sumaron 29, de las que el 55% eran por ese tipo de raza. El problema que tenemos es quién tiene la competencia para capturar a los perros que han atacado a personas, muchas competencias las tienen los ayuntamientos y no tienen ningún medio. Tampoco se puede estigmatizar a los perros para el ganado, hacen falta.

–¿Por dónde debe ir la solución que barajan para impedir nuevas agresiones?

–El problema no es tan fácil de solucionar porque hay varias partes implicadas, cada una con su responsabilidad: los propietarios de los animales, los ayuntamientos, la Junta de Castilla y León y la Subdelegación, la suya con el Seprona de la Guardia Civil. Nosotros ya nos comprometimos a hacer lo máximo posible. La coordinación entre todas las administraciones es esencial. Además, hay que controlar a los perros vagabundos, a los que están sueltos y los que son de raza especialmente peligrosa que precisan de una licencia especial para su posesión.

–¿Cómo puede tranquilizar a la ciudadanía, qué camino debe seguir una persona que sufre una mordedura de perro?

–Si hay algún problema, hay que denunciar, avisar o comunicar el incidente a la Guardia Civil o al ayuntamiento en el que se produce el hecho e inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad. Tenemos que hacer todo lo posible para que no vuelva a ocurrir una muerte como la sufrida por Arancha Corcero.

–Los abonos para el AVE continúan trayendo de cabeza a los usuarios, especialmente, a quienes trabajan en Madrid y han vuelto a vivir a Zamora, incapaces de conseguirlos, ¿solución?

–Hay muchas quejas no solo de usuarios y usuarias del trayecto Zamora-Madrid, sino de quienes van a Puebla de Sanabria. Las personas que teletrabajan tienen que tener posibilidades de conciliar la vida familiar y profesional, tiene que haber un aumento de cantidad de cupos de abonos, que no haya asientos vacíos en los viajes; controlar el uso de los mismos porque hay gente que compra pero los usa. También es verdad que la totalidad de la población que tiene derecho a disfrutar de una rebaja en el precio.

–La Plataforma de Usuarios del AVE no se cansa de reivindicar un aumento de frecuencias en el Orense-Zamora-Madrid, el tren madrugador, el de las dos de la tarde y el de las 22.00 horas...

–Se está esperando a la puesta en funcionamiento de los trenes Avril, que iba a ser a finales del año 2023, veremos cómo se reestructura todo. Eso es lo que nos ha dicho Renfe, que conoce y comprende todas esas reclamaciones.

–¿No sería preciso ampliar el número de vías para dotar de mayor número de trenes AVE para Zamora?

–Tenemos que dar una solución más inmediata, si tú tienes la vida familiar establecida en Zamora, si tienes que atender a tu madre o tu madre y tienes que conciliar necesitas medidas ya. Se precisa ese aumento de cupos que será posible con los trenes Avril. El AVE es una buena medida para hacer frente a la despoblación al facilitar el teletrabajo, pero también está repercutiendo en la economía, vienen muchos turistas a conocer Zamora; se hacen muchos más congresos de profesionales.

–¿Los casos de violencia de género en 2023 se mantienen en las mismas cifras que en el año anterior?

–Hay 23 casos activos más de mujeres víctimas de violencia de género que en año anterior y un total de 188 con vigilancia policial para protegerlas de sus maltratadores, cuatro de ellas en riesgo alto. Y nos preocupa mucho la violencia vicaria que sufren los menores.

–¿Las agresiones sexuales han aumentado también?

–No, se denuncia más, eso sí. La Ley del solo sí es sí va encaminada a que los casos afloren, para ello, entre otras medidas, se creará en Zamora el centro de crisis 24 horas para dar una atención multidisciplinar a la víctima de todo tipo agresión, que dispondrá en ellos de atención psicológica, jurídica y social a las víctimas. El Ministerio ha dado una partida a la Junta para crear esta dotación en todas las provincias de Castilla y León.

–Los delitos sexuales a través de Internet sí han crecido, ¿es muy difícil combatirlos?

–La violencia digital es cada vez más frecuente, la captación a través de redes sociales de mujeres para la prostitución crece. Y nos preocupa mucho el aumento en casi un 40% de la violencia entre los menores de edad, adolescentes y jóvenes. Lo mismo ocurre con la violencia machista en esas franjas de edad con un crecimiento del 80%, y el agravante de que el 70% de las adolescentes y de las jóvenes no es consciente de ser víctima de ese delito y no denuncia. Hay una propuesta para actuar de forma conjunta la Dirección Protección de Datos, la Fiscalía Provincial y alguna asociación para estudiar cómo atajar ese problema, para que el acceso de esa población inmadura aún a las nuevas tecnologías se limite y no puedan acceder a páginas que fomentan esas conductas, tenemos niños y niñas que con 8 y 9 años ya disponen de un teléfono móvil y es un problema grave que tengan la primera información sobre sexo a través de pornografía en Internet. Es un peligro.

–¿Ha dejado de haber quedadas entre pandillas de niños y de niñas para pegar a iguales?

–No tenemos constancia de más sucesos de estos. El plan director en los colegios e institutos que llevan a cabo Policía Nacional y Guardia Civil, en colaboración con la dirección de los centros escolares, para formar a los niños y niñas ha dado sus frutos.