Puente fulmina la esperanza de ver terminada la A-11 a Portugal en el corto plazo

La conclusión del desdoblamiento de la carretera N-122 en autovía A-11 entre Zamora y la frontera portuguesa no está en los planes del Gobierno de España en el corto plazo. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha hecho desaparecer las esperanzas de esta provincia de un plumazo, al asegurar que se trata de un tramo que "va mal" dentro del grueso de actuaciones de su cartera.

El mandatario socialista ha desvelado que, salvo el tramo de un kilómetro y medio en las inmediaciones de Quintanilla, que está cerca de ejecutarse, el resto del vial no cuenta con la documentación e informes necesarios. "Algunos tramos no tienen siquiera estudio, así que he de ser muy franco y no prometer lo que no puedo cumplir a corto plazo", ha advertido.

Entre Burgos y Soria

El titular de Transportes sí ha anunciado la licitación del tramo de la A-11 entre la Variante de Aranda de Duero (Burgos) y Langa de Duero (Soria), de 22 kilómetros, por unos 212 millones de euros, lo que se traduce en la actuación en carreteras más importante del país.

Asimismo, el ministro ha asegurado que a finales de 2025 se terminarán las obras de los tramos Tudela de Duero-Olivares de Duero y, desde esta población, a Quintanilla de Arriba (Valladolid). El primero de ellos, de hecho, ya está ejecutado al 50%.