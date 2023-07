La autovía del Duero, una urgencia de seguridad vial que ya no soporta más juegos políticos

La presumible dilación en la formación de Gobierno tras los resultados del pasado domingo o, en el peor de los casos, una nueva convocatoria electoral para diciembre, facilitan que todas las promesas y compromisos de la campaña se diluyan a mayor velocidad aún que habitualmente. En algún caso, como la Autovía del Duero, o A-11, que concluye en la frontera portuguesa con Zamora, los retrasos se han convertido en un mal endémico, alargado durante décadas, que siega la vida de decenas de personas. Se trata de una cuestión de seguridad vial de primer orden, pues así lo reflejan todos los estudios sobre los tramos de mayor siniestralidad. Además de reivindicar una infraestructura con poder vertebrador y económico, los vecinos piden medidas para poder sobrevivir a una carretera cada vez con más tráfico, sobre todo camiones pesados, que es escenario habitual de accidentes graves o mortales.

Hace menos de dos semanas, la ministra (en funciones) de Transportes, Raquel Sánchez, visitaba Zamora para anunciar la licitación de la variante de Alcañices "antes de que termine el año 2023". La noticia se producía después del "simbólico" gesto de sacar a contratación por importe de casi 10 millones de euros 1,5 kilómetros de autovía, el más cercano a la frontera. Ese paso por Alcañices se ha convertido en una trampa mortal hasta el punto de que ni vecinos ni propietarios de negocios quieren un minuto más de travesía. La circulación altera sus quehaceres diarios y hasta las fiestas, cuyos actos se ven condicionados por el pase de vehículos. Al mismo tiempo, se sienten abandonados y escépticos sobre la diligencia gubernamental, independientemente del signo político, a la hora de cubrir una deuda con una parte de esa España despoblada que dicen querer favorecer.

Resignados y con un sarcasmo rayano en humor negro, en este mismo periódico afirmaban que "a este paso la autovía llegará cuando todos hayamos muerto". Porque sobre el oeste zamorano de la comarca de Aliste hace tiempo que comenzó la tormenta perfecta en forma de emigración y de abandono. Y esa misma sensación se alarga por todo el corredor del Duero que sigue la antigua N-122, rebautizada como A-11 en los kilómetros en los que se ha "obrado el milagro" del desdoblamiento.

Entre la frontera portuguesa más próxima a la localidad zamorana de Alcañices y Soria hay una distancia de 467 kilómetros. Sobre el papel debería ser considerada un eje fundamental que une Aragón y, por tanto, la salida por Cataluña hacia el resto de Europa. Sin embargo, tres décadas han transcurrido sin llevar a la práctica un ambicioso proyecto asociado a la denominada también Ruta Europea E-82, por ser la vía de conexión más rápida entre Oporto, motor económico luso, y Francia.

Nunca podrá saberse a ciencia cierta si, de haberse construido con la celeridad debida, la situación de la España Vaciada que atraviesa hubiera sido distinta. Lo único seguro es la batalla política que se desencadena siempre alrededor de una carretera que es la séptima de la frontera hispanolusa con más tráfico y que se ha cobrado la vida de más de quince personas, cuatro de ellas en el tramo entre Zamora y Portugal

Algunas de estas muertes fueron atropellos en las travesías.

Los retrasos suponen también una afrenta en materia de cooperación transfronteriza con el Norte de Portugal. En 2007 el Gobierno luso asumió los 14,5 millones de euros del puente internacional sobre el río Manzanas que conecta la Raya con San Martín del Pedroso. La licitación anunciada del famoso kilómetro y medio corresponde al primer tramo español, 16 años después.

Porque la desidia con esta carretera no es atribuible a un gobierno en concreto, sino al Estado en sí. Cambian las siglas del partido en el Gobierno y las promesas y los reproches mudan igualmente de "bando". En la hemeroteca pueden encontrarse marchas de cargos políticos del PP reclamando las obras que tampoco se llevaron a cabo con ninguno de sus presidentes. Y reproches y preguntas parlamentarias cuando son los socialistas quienes están en la oposición. Cada año, en los presupuestos generales del Estado, el Ministerio correspondiente incluye partidas que después quedan sin ejecutar. En el tramo de Zamora desde 2005 a 2021 llegaron a aparecer más de 20 millones dedicados a la infraestructura. No se ejecutó obra alguna. No hay explicación oficial de adónde fueron a parar. Solo puede asegurarse, a la vista de los hechos, que no fue al mantenimiento.

La lentitud es ya insoportable: fueron necesarios cinco años (entre 2000 y 2005) para la entrada en servicio de los primeros 70 kilómetros de enlace entre la capital zamorana y Tordesillas en un trazado exento de grandes dificultades geográficas. La situación entra de lleno en lo surrealista cuando se aborda el plano burocrático. Mientras la futura autovía no encuentra hueco en la agenda del Gobierno de turno, se suceden plazos y cambios en las leyes que la devuelven a la casilla de salida. La tramitación de la declaración ambiental para la conexión portuguesa se inició en 2003 y acabó caducando en 2019. Y eso que, en todos los planes de infraestructuras de los dos grandes partidos que se han turnado en el Gobierno desde la reinstauración de la democracia, la A-11 figura como prioritaria.

En contraste con ese abandono, Portugal tiene claro el camino. Hasta el mencionado puente de Quintanilha llega la IP-4, una carretera de altas prestaciones que desemboca en la autovía a Oporto. También han construido el mayor túnel ibérico, el denominado O Marão, de 5.625 metros. Ello ha contribuido a elevar, aún más, el tráfico en la zona de la frontera. Unos 10.000 vehículos circulan diariamente, la mayoría camiones de gran tonelaje. Como prevención hay tramos en los que la velocidad se limita a 60 kilómetros por hora. Los viajeros tienen garantizada la contemplación del paisaje. Volvemos a estar ante el mismo panorama de promesas, en medio de un calendario incierto, pero no podemos asumir ni una víctima más ni los juegos políticos en los que se diluye la responsabilidad institucional sobre un asunto de seguridad vial internacional.