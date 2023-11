Andrea Bueno fue la primera usuaria del Centro de Innovación, Emprendimiento y Participación Social (CIEPS) que la Diputación de Zamora ha puesto en marcha en Bermillo de Sayago, en el marco del programa Silver Digi, financiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para luchar contra la despoblación.

A sus 49 años, reside - junto a su marido- en Luelmo de Sayago, localidad que descubrió hace apenas tres años, con motivo de la visita a unos viejos amigos. Acostumbrada a la aridez volcánica y rocosa de Fuerteventura, donde había vivido sus últimos 16 años, Sayago, que durante aquellos días se abría majestuosamente al colorido de la primavera, le pareció un auténtico paraíso y le recordó al Uruguay de sus años de juventud “En una semana habíamos tomado la decisión de trasladarnos y quedarnos aquí para siempre”.

Económicamente adquirir una vivienda era viable y pronto encontraron la adecuada para cubrir sus necesidades. Su marido abrió un pequeño taller mecánico en Fermoselle y comenzaron su andadura como nuevos pobladores de la comarca “encantados con la acogida que hemos tenido por parte de todos los vecinos”.

Cuando llegó el primer invierno - como en la inmensa mayoría de los pequeños municipios de la provincia - menguaron los vecinos y las opciones de sociabilización quedaron reducidas a la mínima expresión, “salvo ir a misa, en invierno no hay mucho que hacer. Empecé a pensar cómo paliar esa situación”.

De forma altruista y con el entusiasmo que la caracteriza, Andrea organizó un pequeño grupo de trabajo con las mujeres del pueblo y comenzó a compartir con ellas sus conocimientos a través de un taller de manualidades. “Nos reunimos una o dos veces por semana y hacemos todo tipo de trabajos: complementos, decoración, útiles para la cocina o la jardinería”. En verano el taller se llena de vida y de participantes, en invierno son apenas media docena; pero el grupo de wasap que se ha creado - con aprendizaje incluido para principiantes - les permite socializar, y compartir mucho más allá de la hora de taller.

Unos meses más tarde sumaron a su taller clases de yoga con una monitora que se desplaza a Luelmo dos veces semana; mientras, sus manualidades comenzaron a tener visibilidad en otros puntos de la comarca y llegaron las llamadas para que Andrea organizase talleres en otros municipios del entorno. “Entonces empecé a darle a vueltas a la posibilidad de planteármelo como un trabajo”.

La nueva empresa, “Manos Sayaguesas”, opera en la comarca desde el pasado septiembre, realizando actividades estables o puntuales. “Creo que mis talleres pueden llenar un hueco importante, sobre todo para los adultos mayores y durante la temporada de invierno. Las actividades que desarrollamos mejoran el bienestar físico y emocional. Se promueve la interacción social, se estimula la creatividad, la destreza manual y la coordinación motora. Aspectos muy importantes, para las personas de mayor edad”.

Solo han pasado unos meses, pero Andrea está convencida de la viabilidad de su empresa y de sus posibilidades de crecimiento a corto plazo “Hay demanda, cada vez recibo ofertas de más pueblos, unas veces para talleres puntuales y otras para actividades durante todo el año. Si se mantiene la tendencia, podré ampliar y diversificar la oferta con otros profesionales”.

Isabel Cabrera también ha ofrecido su colaboración y ha buscado asesoramiento en el Centro de Innovación, Emprendimiento y Participación Social. Su empresa, Sayago Servicios Integrales, cumplirá dos años el próximo enero superando con creces las expectativas que esta madrileña de raíces sayaguesas se había planteado.

Nació y vivió en Madrid durante casi veinte años “pero siempre tuve claro que quería vivir y criar a mis hijos en Sayago. Vivir en contacto con la naturaleza y disfrutar de otro tipo de valores y relaciones personales”. De niña se pasaba los veranos en Malillos - el pueblo de su madre - y se asentó definitivamente en la provincia cuando conoció al padre de sus hijos. Activa, inquieta, emprendedora por naturaleza, ha tenido ya varias incursiones en el mundo de la empresa.

Su primer negocio fue un centro de estética en Zamora, hizo algunos pinitos con una granja de caracoles en Sayago, y, finalmente, tras trabajar unos meses en el servicio de ayuda a domicilio, decidió abrir su propia empresa y ampliar la oferta de servicios a los mayores. “Mi filosofía es la flexibilidad. Atender cualquier tipo de servicio que pueda necesitar una persona mayor. Desde lo más básico y frecuente como la limpieza o la compra, hasta lo más puntual como acercarles a una boda, ayudarles a organizar un traslado temporal, atenderles durante un periodo de convalecencia, o llevarles al teatro”.

Para Isabel no es difícil emprender si se tiene iniciativa y una idea clara de lo que se pretende, aunque – asegura- es necesario armarse de paciencia ante la lentitud de los trámites administrativos. Con todo, su empresa no deja de crecer y de extender su ámbito de actuación, prestando también servicios en la ciudad de Zamora. “Trabajo no falta. Los servicios que ofrecemos son necesarios. A veces lo más difícil es encontrar trabajadores, porque no siempre puedes ofrecer una jornada completa”.

Con el afán de seguir avanzando y ampliar el catálogo de prestaciones, Isabel ha comenzado a trabajar sobre un proyecto piloto para ofrecer servicios de acompañamiento y seguimiento basados en la domótica. “Habrá que ir poco a poco -diceporque la tecnología genera mucha desconfianza entre la gente mayor. Aunque no en toda -añade- hay personas que con 70 años que rechazan incluso el uso del wasap y otras con 80 o incluso con 90 te pagan con un bizum o hacen videoconferencias con sus nietos”.

El protagonismo del emprendimiento rural femenino

Mujeres como ellas, emprendedoras en el medio rural, son claves en la lucha frente a la despoblación. Eso dice Mónica Castelo, quien en los últimos dos años ha trabajado con las mujeres sayaguesas, como técnico de emprendimiento, en el Grupo de Acción Local ADERISA. “Revertir la situación no es fácil, pero en estos dos años he visto como ha ido creciendo ese grupo de mujeres que han venido a Sayago para emprender y desarrollar aquí su proyecto de vida, en la mayoría de los casos tienen alguna relación con la comarca, aunque no siempre. A su vez, esas mujeres se convierten en un revulsivo y en un referente para el resto porque demuestran que con un poco de iniciativa hay muchas cosas que se pueden hacer”.

En Sayago -explica Mónica- las oportunidades laborales por cuenta ajena son escasas, pero hay mucho campo para el emprendimiento. Hay muchos vacíos por cubrir en sectores como el turismo, la transformación de productos agroalimentarios o la artesanía. Además, hoy internet es una puerta abierta al mundo, si te dedicas a la artesanía, puedes vender en todo el planeta, y si te dedicas al marketing o a la formación puedes trabajar desde aquí para el mundo entero. Muchas veces lo que falta es la predisposición para quedarse o para volver”.

Afincada en Sayago desde hace 20 años, licenciada en ciencias biológicas y con experiencias personales en el campo del emprendimiento, Mónica defiende la necesidad de seguir trabajando en un cambio de mentalidad, en una oferta formativa vinculada al territorio y en un mayor estímulo al emprendimiento. “Todavía quedan muchas familias que creen que lo mejor para sus hijos es que estudien y se vayan porque aquí no hay oportunidades. Además, cuando lo niños se van al instituto se promueve un desapego con la tierra, que, a veces, se fomenta desde el aula, en parte porque muchos educadores están de paso y no tienen compromiso con el territorio”.

Fomentar el espíritu emprendedor y dar visibilidad a las nuevas oportunidades de innovación y actividad económica, fundamentalmente a través de la propuesta de servicios avanzados a mayores, es uno de los objetivos del Centro de Innovación, Emprendimiento y Participación Social abierto al amparo del programa “Silver Digi”. En ese marco, cobran especial importancia innovaciones tecnológicas y científicas vinculadas a la salud, los cuidados o el envejecimiento activo. Avances y oportunidades que serán objeto de análisis en el V Congreso Internacional Silver Economy que organiza la Diputación de Zamora, a través del área de Emprendimiento y Fondos Europeos.

V Congreso Internacional Silver Economy

La cita será los días 23, 24 y 25 de noviembre. El Quinto Congreso Internacional Silver Economy será un lugar de encuentro y reflexión para académicos, profesionales, empresas y entidades que cuentan con una amplia experiencia en el ámbito sociosanitario, tecnológico y de emprendimiento. Dando continuidad a ediciones precedentes, los participantes llegan a este foro para compartir investigaciones pioneras, avances tecnológicos, enfoques novedosos, buenas prácticas y proyectos que, por un lado, van destinados a mejorar la calidad de los servicios a mayores, por otro, promueven el emprendimiento y la creación de empleo en el marco de la Silver Economy.

A lo largo de este congreso se abordarán cuestiones como los últimos descubrimientos para retrasar o revertir el envejecimiento, las mejores iniciativas para promover el envejecimiento activo, los nuevos servicios de protección jurídica y social que necesitan los mayores del siglo XXI, los nuevos modelos de emprendimiento en el ámbito de los servicios silver y la economía social, o las intervenciones que debemos acometer para abordar problemas que se agudizan en contextos de despoblación como el aislamiento y la soledad no deseada.

Herramientas para luchar contra la soledad no deseada

Según la encuesta continua de hogares del INE en Zamora hay 13 mil personas mayores de 65 años que viven solas. Según indica la Directora del Congreso, Ana Isabel Sánchez Iglesias, este año y por primera vez se plantea el abordaje de la soledad no deseada por ser un tema no sólo pertinente sino totalmente necesario al tocar de cerca a un gran número de personas de edad tanto en contextos rurales como urbanos de nuestra provincia. El territorio de frontera , plantea buena parte de esta problemática por lo que se abordará una mesa temática sobre soledad no deseada integrada por responsables políticos de España y Portugal, así como Universidades europeas y americanas, visualizando propuestas innovadoras de afrontamiento y solución.

Maria José Fermoso, es la Directora de la Escuela de Enfermeria de Zamora, y desde hace casi dos años vienen trabajando en un proyecto innovador promovido por la Fundación USAL y el CENIE, que lleva por título “ Soliedad”. Por el proyecto, que actualmente desarrolla su segunda fase, han pasado ya cerca de ochenta personas, con 40 voluntarios y unos resultados que ponen de manifiesto las grandes posibilidades que ofrecen este tipo de intervenciones . Según Fermoso, “ se han generado redes de apoyo importantes, que se mantienen”. Son avances determinantes para la vida de nuestros mayores, y ponen de manifiesto que “ si se puede”, siempre que haya implicación, como se muestra en este proyecto dirigido por las investigadoras Elisa Sala y Regina Martínez.

También la Organización Cruz Roja, desarrolla importantes e innovadoras intervenciones. “El hecho de que una persona viva sola no siempre es síntomas de soledad - asegura Luis Güete, el responsable provincial de programas de mayores en Cruz Roja - pero es cierto que esa circunstancia suele ir unida a otros factores que provocan un mayor aislamiento, tanto físico como emocional, especialmente en el medio rural donde el envejecimiento, la despoblación y la dispersión conllevan que los servicios sean menos accesibles, tanto para cubrir necesidades básicas como para la socialización”.

Para Güete, que participará en el próximo congreso, la soledad no deseada es un grave problema y uno de los grandes retos a solucionar en los años venideros, porque tiene un gran impacto en la salud física y psíquica. En ella influyen factores como el apoyo vecinal, las relaciones familiares y la forma en la que llegan los recursos, tanto de cuidados como tecnológicos.

Conscientes de ello, los programas de mayores constituyen un pilar fundamental de la intervención que Cruz Roja realiza en el ámbito rural. Con el apoyo del voluntario y el respaldo de las distintas administraciones, fundamentalmente de la Junta de Castilla y León, desarrollan actividades para los mayores en casi medio centenar de localidades de la provincia. Su objetivo es promover su bienestar y prolongar su estancia en el hogar- donde quieren estar - el mayor tiempo posible. Cuidados, prevención de la soledad, estimulación cognitiva, actividades para promover un envejecimiento activo…”Lo más importante para romper la soledad no deseada es la participación en grupo, es fundamental que la gente salga de casa y se relacione con su entorno más cercano para mantener su bienestar y promover su autonomía”.

Dentro de esas intervenciones, merecen una mención especial los programas que tratan de salvar la brecha digital, porque “muchas veces el problema de la autonomía es tecnológico. No saber usar un electrodoméstico digital, no poder adquirir un billete de tren, no poder realizar gestiones con tu banco o tener dificultades para pedir una cita con la administración supone una barrera para la autonomía y genera frustración y aislamiento. Derribar esas limitaciones y conseguir que nuestros mayores puedan aprovechar todo el potencial de la tecnología es fundamental. No podemos renunciar a la alfabetización digital porque la tecnología ha irrumpido en nuestras vidas de forma totalmente trasversal y a una velocidad de vértigo. Hay que trabajar con ellos al ritmo y en la forma adecuada, pero es absolutamente necesario integrar a nuestros mayores en el uso tecnológico y en los nuevos sistemas de comunicación”.

La experiencia demuestra que no solo es necesario sino también posible y beneficioso. “Una vez que dan el salto y comienzan a manejar esas formas de comunicarse y de relacionarse se sienten más empoderados, más integrados, más seguros, más independientes. Comprueban que la tecnología les da acceso a un motón de recursos, de información y servicios que mejoran su autonomía y su bienestar”.

El potencial de Sayago para el turismo silver

Las oportunidades de negocio que ofrece el turismo silver serán también objeto de debate el Congreso Internacional Silver Economy. Nos indica la Directora del Congreso. Según un estudio reciente de Oxford Economics el 36% de los más de 83 millones de turistas extranjeros que visitaron España en el año 2019 - el año prepandemia- tenía más de 50 años. En la misma línea, el INE, indica que, durante ese año, un 56% de los españoles mayores de 55 años realizaron algún viaje de naturaleza turística. Datos que ponen de manifiesto el potencial económico de presente y de futuro (ante la evolución demográfica) del turismo silver.

Es un viajero que generalmente huye de las masificaciones y de los lugares más transitados. Demanda experiencias mucho más sostenibles, busca naturaleza, bienestar, salud, cultura, gastronomía…reclamos que no faltan en Zamora y mucho menos en Sayago - señala Víctor Oterino desde la agencia B travel - convencido del potencial de la comarca como destino idóneo para el turista silver. “Tan idóneo como desconocido”.

Oterino apuesta por una mayor inversión a la hora de promocionar un territorio que también acusa un déficit de plazas hoteleras para turismo de grandes grupos y de oferta especializada en este tipo de viajeros. Necesidades, oportunidades y propuestas que llegan a la mesa del congreso silver.