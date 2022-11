“Cirugía reconstructiva y estética del rostro” es el título del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de este jueves, que tendrá como protagonista a Raúl Antúnez-Conde Hidalgo, cirujano oral y maxilofacial. Un zamorano que ha logrado el Premio Nacional Fin de Residencia y que intervendrá en el Colegio Universitario a partir de las 19.30 horas.

Se trata de uno de los muchos jóvenes zamoranos que triunfa de forma rotunda con su profesión tanto dentro como fuera de España, siendo reconocido por numerosos premios y reconocimientos. Graduado en Medicina por la Universidad de Salamanca, Antunez-Conde es cirujano oral y maxilofacial por oposición MIR en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de Madrid.

Su currículo se completa con varios másteres en especialidades como Medicina estética, regenerativa y antienvejecimiento; Razonamiento y práctica clínica o Dirección y Gestión Sanitaria. Además, es presidente Honorífico de la Academia de Alumnos Internos de Medicina de la Universidad de Salamanca y Premio Nacional de la especialidad 2022 por la Sociedad Española de Cirugía Oral, Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Francia, Chile, Italia o Estados Unidos son algunos de los países que ha recorrido para seguir formándose.

Vocación y relación con Zamora

En una entrevista concedida en el año 2020, Antúnez habló sobre la vocación que le ha llevado a estar al nivel en que se encuentra ahora: “Quería ser muchas cosas y, entre ellas, siempre estuvo la vocación médica, aunque no fui capaz de verbalizarlo hasta los catorce o quince años. Había médicos amigos de la familia y, cuando mi abuela iba a revisiones o venía el médico a hacer curas, me gustaba ver cómo se limpiaban las heridas, cómo cicatrizaban y cómo respondí la gente a esos cuidados. Recuerdo que, en el colegio, cuando se caía un niño yo iba a ayudarle, le lavaba la herida y hacía, de forma espontánea, una serie de cosas automatizadas que hicieron darme cuenta de que lo que me gustaba era la medicina y, en especial, la cirugía”, reflexionó en su día.

El doctor Antúnez también se siente muy vinculado a la provincia: “Reconozco que en ciertos círculos me tachan de pesado con Zamora pero he conseguido atraer aquí a muchos amigos y procuro dar a conocer esta tierra maravillosa. Intento hacer el ejercicio mental de la opinión que tendría yo de Zamora si no hubiera nacido aquí y me cuesta porque me siento muy vinculado a Zamora y a Toro, que son mis lugares favoritos del mundo. Pero también me encantan Sanabria y Sayago, sitios variopintos”, señaló en la entrevista.