“La definición de unos ojos me atrapa más que un paisaje”

La obra taurina de Mercedes Fidalgo Domínguez, conocida artísticamente como Mer Fidalgo, puede verse en la exposición “El toreo a lápiz” hasta el próximo día 30 de septiembre en el claustro del Colegio Universitario.

–¿Cómo llega al mundo de la creación artística?

–Es algo que llevo haciendo toda mi vida. De pequeña recibí clases de pintura y cuando empecé en la universidad lo dejé un poco de lado. Posteriormente he dado clases de pintura a la gente y, como trabajaba y estudiaba, no tenía tanto tiempo para dibujar hasta que hace cinco años decidí centrarme en el dibujo. Fruto de ese trabajo es la colección que se puede ver en Zamora.

–Integrada por ...

–40 obras todas a lapicero porque es la técnica que más me gusta. El blanco y negro me apasiona, mismamente en una fotografía.

–Todas sus obras guardan relación con el tema taurino ¿por qué?

–Porque soy taurina, sino sería incapaz de hacerlo. No obstante, el grueso de la muestra son retratos de toreros.

–¿Cuál fue el primero que efectuó?

–El primero es un toro, que sí viene, que fui compaginando con un retrato de Padilla que no puede verse porque se lo regalé a él. En el claustro pueden contemplarse retratos de Morante, de Padilla con su cuadrilla, de Talavante, de Roca Rey o de Javier Castaño, a quienes yo he visto y que admiro.

–Sus retratos son hiperrealista. ¿Parte de fotografías?

–Sí, la mayoría los hago a partir de imágenes que he tomado yo. En el caso del retrato a Andrés Vázquez tuve que recurrir a fotografías de otras personas.

–Desde su punto de vista ¿qué es lo más complicado de un retrato que es una obra donde tiene poca libertad creativa?

–Un profesor de dibujo te diría que hay que empezar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo para evitar mandarte. Sin embargo, yo empiezo por los ojos. La expresión del ojo es lo que más me llama la atención y si no logro captarla o que no me gusta el resultado, no sigo con el retrato. Me llaman mucho la atención los ojos y el pelo y son por donde empiezo cada cuadro. Incluso tuve una temporada que empezaba por las orejas tras cuadricular el papel.

–¿Ha pensado combinar el lápiz con el color que resaltaría la plasticidad de los trajes de luces?

–No, no he hecho nada de mezcla. En alguna ocasión he pensado realizar sobre el dibujo alguna mancha de color, pero luego me planteo que ¿y si estropeo una obra?, pues tras un retrato de este tipo hay muchas horas de trabajo. Cada obra puede tener más de 30 horas de trabajo detrás.

Cada obra puede tener más de 30 horas de trabajo detrás

–¿Qué tiene de especial esta técnica para que en un momento de su vida aparcara todo para centrarse en ella?

–Yo pintaba al óleo. Me apasionaba dibujar, pero carecía del tiempo para hacerlo. Un artista que conozco iba a dar unas clases a Salamanca los viernes por la mañana y yo por mi trabajo podía acercarme y así me decidí a dar el paso. Además, no hay tanta gente que se dedique al dibujo. Quizá todavía al dibujo se la tiene como una hermana pequeña de la creación artística, pero se le tendría que considerar ya mayor de edad.

–Usted crea en formatos muy grandes, lo cual añade dificultad.

–Los retratos grandes requieren de mayor pericia y tienes que tener en cuenta mucho más los detalles, pues al verlo tiene un referente y tu cabeza se fija en los detalles.

–Vuelve al dibujo constantemente ¿por qué?

–Realmente no lo sé. Quizá sea que la definición de unos ojos me atrapa mucho más que un paisaje. También hago retratos de animales, como de un toro y un caballo de rejoneo albino.

–Padilla tiene varias obras suyas.

–Yo le regalé un retrato que le efectué porque sentía que lo tenía que hacer y posteriormente una asociación que organizaba unos premios me compraron uno para entregárselo. También he hecho el cartel oficial de la Comunidad de Madrid de la tradicional Corrida Goyesca. Un dibujo de Manolete, sobre fondo de pan de oro.

–La muestra que estos días puede verse en Zamora cuenta con un amplio recorrido.

–Este año ha estado en Las Ventas, en Ciudad Rodrigo, en el Puerto de Santa María, en Cádiz, y en Salamanca más recientemente. Yo soy de Santa Cristina y ahora llega a Zamora de la mano del Foro Taurino. Ellos conocían mi obra y me llamaron para proponerme hacer una exposición con mi obra en Zamora. Tras Zamora mis obras podrán verse en Peñafiel y luego ya empiezo con mis cursos.

–¿Qué quiere transmitir con sus creaciones?

–Que todo se puede hacer. Todos somos capaces de hacer de todo. El lapicero por muy difícil que te parezca, el óleo ...todo es posible. A quienes vean la muestra y quieran probar les animo a intentarlo a través de una clases que le orienten para que lo puedan hacer. Yo lo digo en mis cursos que puede que a alguien se le dé muy bien de manera natural y puede pintar algo muy fácil en un momento y a quien no se le da tan bien de entrada tendrá que practicar más, pero, acabará haciéndolo.