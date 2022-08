“La vuelta al cole” costará a cada familia de Castilla y León entre 200 y 500 euros por hijo, un coste que no escapa a la inflación, que en el mes de julio era de un 10,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Por eso, ahora más que nunca conviene estudiar bien dónde se hacen estas inversiones, para que se traduzcan en una mejora de la educación de los niños.

Thames Centre Zamora: Inglés y clases de refuerzo Profesores nativos y grupos reducidos. La Academia Thames Centre (Avda. de Portugal, 24) es el mejor lugar de Zamora donde aprender inglés y prepararse para exámenes oficiales. Cuentan con una profesora nativa y trabajan en profundidad las cuatro habilidades del idioma. También ofrecen clases de refuerzo de las asignaturas más importantes (lengua, matemáticas, física y química) en grupos muy reducidos -con un máximo de cuatro personas- que permiten exprimir al máximo cada hora de clase. Esa es la clave del éxito de sus alumnos, con un 100% de aprobados tras un curso entero en la academia.

Como bien saben todas las familias, la vuelta al cole va mucho más allá de comprar los libros de texto nuevos y el material escolar. La llegada de septiembre supone equipar a los niños de ropa nueva, calzado, mochila, el “babi” para los más pequeños… y a partir de cierto curso buscar esas clases de refuerzo para garantizar el aprobado en esas materias que se resisten.

En este punto es clave elegir una buena academia donde el alumno reciba una atención personalizada y adecuada a sus necesidades, con el fin de garantizar que afiance conocimientos todos los conocimientos, apruebe la asignatura y, lo más importante, que llegue al curso siguiente con una buena base.

Además, es la hora de conseguir plaza para esas clases extraescolares que ayudarán a los niños a desarrollar otras habilidades fuera del colegio, como aprender un idioma que le garantice un mejor futuro laboral, tocar un instrumento o practicar un deporte que le ayude en su crecimiento.

Ángel Óptico: Especialistas en optometría pediátrica Cuida la salud de los ojos. En Ángel Óptico son especialistas en optometría pediátrica, adaptación de lentes de contacto para niños, control de miopía con ortoqueratología, terapia visual para mejorar binocularidad y aprendizaje en niños. En las instalaciones de Pablo Morillo 8 cuentan con un equipo de optometristas y audiólogos con amplia experiencia, siempre en la vanguardia de las nuevas técnicas y tecnologías.

No conviene tampoco olvidar que un problema de visión puede conducir al fracaso escolar si no se remedia con el uso de gafas u otro tratamiento, o si estas no tienen la graduación ajustada, algo que en ocasiones ocurre por mero desconocimiento. Por eso conviene revisarse la vista antes de empezar el curso escolar.

El comienzo del curso 2022-2023 verdaderamente está a la vuelta de la esquina en Zamora. El 9 de septiembre vuelven a los colegios los alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Programas de transición a la vida adulta y los estudiantes de ESO escolarizados en centros de Primaria.

Por su parte, el miércoles 14 de septiembre abrirán las aulas de los institutos para los estudiantes de ESO, Bachillerato y FP Básica.

El lunes 19 de septiembre empiezan las clases de los ciclos de grado medio y superior de Formación Profesional.

El lunes 26 empezarán el Bachillerato a distancia, los ciclos de FP a distancia y las enseñanzas impartidas en las aulas de Educación de Personas Adultas.

En cuanto a la enseñanza superior, las actividades lectivas en el Campus Viriato comenzarán muy pronto este curso, concretamente el miércoles 7 de septiembre. Los alumnos de Segundo y cursos superiores ya darán clase ese día, mientras que los alumnos de nuevo ingreso tendrán una jornada de acogida, para comenzar las clases a partir del jueves 8 de septiembre.